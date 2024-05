Affitti troppo cari: ogni giorno  cinque ore in auto per insegnare 

VENEZIA. Cinque ore di auto al giorno andata e ritorno per un mese, da Marcon (Venezia) a Cortina (Belluno), benzina e pedaggi compresi. È quanto a novembre si è sobbarcato Ivano Apisa, 49 anni, casertano, per mantenere la cattedra alla scuola media di Cortina d’Ampezzo: «Non potevo permettermi di spendere 1.200-1.500 euro al mese a fronte di una busta paga di circa 1.650». Il sindaco ampezzano, Gianluca Lorenzi, spiega che anche le case costruite in cooperativa su terreni comunali in comodato d’uso gratuito costerebbero almeno 300mila euro, e punta su un Piano di assetto del territorio (Pat)per edificare edificazione di case di proprietà comunale da affittare a prezzo calmierato, ma «sarà un percorso lungo».

