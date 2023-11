Affitti, raddoppiati gli sfratti Migliaia di sardi senza un tetto 

È lo specchio di quanto sta accadendo, i segnali di fumo di un’emergenza abitativa che incredibilmente la politica ancora non riesce a scorgere. Gli ultimi dati del ministero dell’Interno (pubblicati a ottobre scorso e riferiti al 2022) registrano in tutta Italia un aumento vertiginoso degli sfratti; numeri più che raddoppiati in Sardegna dove le richieste di esecuzione sono state 735 (furono 275 l’anno prima), 350 quelli eseguiti con ufficiale giudiziario e 538 quelli già convalidati (rispetto ai 271 del periodo di riferimento). Sfratti che, in larga parte, arrivano per morosità, perché le famiglie non riescono a pagare l’affitto. Dei 538 provvedimenti emessi ben 465 riguardano il mancato saldo del canone di locazione.

La punta dell’iceberg

Un aumento dovuto anche alla fine (gennaio 2022) del blocco degli sfratti imposto durante l’emergenza Covid, ma il boom delle richieste si conferma anche nel 2023, mentre la situazione di tante delle 117mila famiglie che nell’Isola non hanno una casa di proprietà (esattamente il 15,9% delle 740mila famiglie sarde, dati Istat) si fa sempre più precaria. «Questi sono i dati delle statistiche, ma la realtà è molto più drammatica di ciò che appare», avvisa Marco Cuccu, segretario regionale del Sunia (Cgil), il principale sindacato degli inquilini. Se già i numeri ufficiali sono preoccupanti, va detto che si tratta di situazioni per così dire definite. «Il problema è che molti sfratti partono, vengono notificati all’inquilino, e però, se la causa non viene iscritta a ruolo, cioè se non va avanti, non appare niente». Sono situazioni, sottolinea, «in cui l’inquilino va via spontaneamente, magari per vergogna, per rispetto verso il padrone di casa, prima che si arrivi ad udienza. Centinaia e centinaia di casi che sfuggono ai dati ufficiali, ma che intanto ci sono».

Le garanzie impossibili

Famiglie senza un tetto, che cadono nel pozzo nero di un’emergenza abitativa aggravata dal numero sempre più elevato di case destinate agli affitti brevi per turisti e lavoratori trasfertisti. «I locatori sono scottati da situazioni di morosità molte volte incolpevole, perché le famiglie, anche quelle che possono contare su una busta paga, non riescono più ad arrivare a fine mese», dice Marco Cuccu. Così i padroni di casa, quelli ancora disposti ad affittare alle famiglie, «chiedono garanzie: più mesi di caparra e una buona busta paga».

I muri alzati

Sono diventati diffidenti, conferma Stefano Tolu, responsabile per la provincia di Cagliari di Federproprietà, l’associazione che assiste i piccoli proprietari. «Diffidenti perché si temono i tempi lunghi della giustizia. Per definire una causa di sfratto occorrono in media tra i sei e gli otto mesi, con il proprietario che oltretutto si deve accollare le spese». Molti proprietari, spiega, «hanno una, due case ricevute in eredità; tanti altri sono pensionati che hanno acquistato una seconda casa con i risparmi di una vita e utilizzano questa rendita per arrotondare la pensione». Rendita che traballa in una situazione in cui il reddito delle famiglie è fortemente eroso.

Il vuoto pubblico

È qui che si innesta il fenomeno sempre più marcato degli affitti brevi. «C’è un forte sbilanciamento verso le locazioni di tipo turistico e i B&b. I proprietari puntano a guadagnare qualcosa, ma cercano anche sicurezza». Mentre per le famiglie cresce la fame di case, l’edilizia residenziale pubblica è un pozzo di inefficienza. «Ci sono pochi finanziamenti anche su questo fronte», dice Marco Cuccu. E con migliaia di famiglie da anni in graduatoria, è arrivata l’ultima sanatoria. «Una vergogna: la Regione premia chi ha occupato un alloggio abusivamente», denuncia il segretario del sindacato Cgil degli inquilini. Anche i fondi di sostegno per il pagamento del canone, «finiscono per essere interventi una tantum, con procedure ingolfate da burocrazia e scarsa trasparenza».

Venirsi incontro

Anche per questo le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari lavorano per trovare un punto d’incontro. «Siamo in trattativa con i Comuni di Cagliari e Quartu», spiega Stefano Tolu da Federproprietà. L’idea, «è mettere a disposizione case a canone moderato per far sì che domanda e offerta s’incontrino, dando la possibilità ai proprietari di avere sconti fiscali e agli inquilini di pagare un canone a prezzi inferiori». A che punto è il progetto? «A Quartu c’è già stato un accordo con fondi finanziati dal Comune e siamo nella fase di attuazione. Con Cagliari stiamo iniziando le trattative, ma la burocrazia, va detto, è un freno».

