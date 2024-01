Affitti, nell’Isola prezzi alle stelle 

Il sogno di una casa rischia di restare tale per migliaia di famiglie sarde. Perché se da un lato l'acquisto, a causa dell’impennata dei tassi d’interesse, è diventato nel corso dell’ultimo anno un’impresa economica impossibile per tantissimi redditi medio-bassi; dall’altro neppure il “Piano B”, ossia l’affitto di un appartamento sembra essere una missione semplice e conveniente.

Anzi, secondo l’ultimo report stilato dal portale di offerte online Idealista.it , trovare un tetto sotto cui vivere pagando una locazione si sta rivelando in Sardegna mai così caro: i canoni mensili nel corso del 2023 hanno registrato un balzo del 14%, diventando addirittura un terzo più pesanti rispetto a dieci anni fa.

I numeri

I canoni offerti mediamente oscillano dagli 8,5 euro al metro quadro in città a Sassari (tradotto, un appartamento di circa 100 metri quadri dovrebbe costare 850 euro al mese) ai 14,7 euro della provincia sassarese, di certo trainata dagli immobili di pregio della Gallura.

Ma a sorprendere sono soprattutto gli aumenti su scala annuale. Nel Nuorese, per esempio, le locazioni hanno chiuso il 2023 con aumenti medi del 26,3%, sfiorando i 12 euro a metro quadro.

«L’offerta è crollata e i prezzi sono automaticamente schizzati», spiega Marco Mainas, della Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari. «E non pensiamo che l’effetto “caro mutui” abbia giocato il ruolo principale in questa dinamica. Il problema fondamentale è invece la poca volontà dei proprietari di mettere a reddito la propria casa affittandola a causa di tanti costi e soprattutto troppi rischi di trovare inquilini insolventi che trasformano l’affitto in un’odissea. Per questo non c’è da stupirsi che ormai il 90% delle transazioni sia rappresentato da compravendite».

Previsioni

Vincenzo De Tommaso, dell’Ufficio Studi di idealista, conferma il trend: «Con meno immobili disponibili per l’affitto in molte aree, quest’anno la riduzione dello stock si attesterà intorno al 20%, lo squilibrio tra domanda ed offerta ha reso gli affitti sempre più costosi, toccando i livelli più alti da quando l’indice è stato creato. Un aumento solo in parte mitigato dal calo del 3,5% registrato nell’ultimo trimestre».

De Tommaso sottolinea inoltre che, «è difficile immaginare che gli affitti aumenteranno ancora in maniera drastica come negli ultimi 12 mesi, ma continueranno a salire a causa del persistente basso livello dell'offerta e della forte domanda».

Il resto del Paese

La pressione crescente della domanda ha fatto lievitare i costi di affitto nella maggior parte dei capoluoghi italiani con incrementi a doppia cifra in ben 28 città. I mercati di punta per la locazione residenziale trainano come sempre il settore, come attestano gli incrementi di Bari (14,3%), Napoli (14,2%), Torino (12,5%), Milano (10,8%) e Palermo (10,2%). Rialzi rilevanti si sono registrati anche a Genova (7,8%), Bologna (6,8%), Roma (6,3%) e Venezia (5,7%).

Milano si conferma la città con i prezzi di affitto più elevati, raggiungendo i 22,9 euro al metro quadro e toccando il massimo storico dal 2012. Venezia (18,1 euro/mq) e Bologna (16,6 euro/mq) seguono nella classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA