Affitti meno cari? Cgil e Comune rinnovano l’accordo 

L’emergenza abitativa in città, come è noto, è forte. Cgil e Comune cercano di porvi rimedio e hanno avviato la trattativa che porterà all’atteso rinnovo dell’accordo territoriale sui canoni concordati. Domenica Muravera (segretaria generale provinciale della Cgil) e Paola Deserra (leader provinciale del Sunia Cgil) di recente hanno incontrato l’assessore ai servizi sociali Adriano Catte, presenti anche i dirigenti del Sunia regionale Marco Cuccu e di Sassari Stefano Lupinu.

Necessario secondo Domenica Muravera e Paola Deserra svecchiare l’accordo territoriale vecchio di dieci anni. «Parliamo di un passaggio importante che riguarda una problematica sociale di grande entità. Modulare i canoni renderà maggiormente possibile un compromesso basilare tra proprietà e inquilinato, compromesso grazie al quale i due attori contrattuali potranno beneficiare sia di sgravi fiscali, sia di condizioni agevolate per la stipule. L’accordo stesso va reso appetibile e fruibile in maniera che le parti siano incentivate al suo utilizzo», dicono le sindacaliste.«La Cgil si impegnerà assieme alle altre sigle sindacali più rappresentative a mettere a punto un accordo che riesca ad imporsi anche sull’affitto in nero». L’assessore Catte concorda: «Ritengo sia necessaria un’azione forte da parte delle forze sociali in maniera da estendere la tutela ai cittadini in difficoltà e continuare a lavorare per una politica incentrata sui bisogni imprescindibili di coloro che rivolgendosi alle istituzioni ci possano seriamente contare».

