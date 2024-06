Affitti mai riscossi, colpo di spugna 

L’anno scorso il Comune ha eliminato 37mila euro dai crediti residui dal 2014 al 2018. Il palazzo degli Scolopi con la destra ha eliminato dai crediti ormai inesigibili ma comunque ancora caricati nella relativa partita contabile e con la sinistra ha prelevato la stessa somma dall’apposito fondo vincolato. Nella sostanza una perdita di 13mila euro per canoni di locazione di alcuni appartamenti destinati a edilizia residenziale pubblica (quindi a canoni agevolati) nelle vie Alghero e Canalis, settemila per corrispettivi di concessione di box del mercato civici di via Costa e via Cimarosa, 600 euro dalla concessione dei parchi pubblici, 1.500 delle case dell’acqua e 15mila dal servizio di gestione degli impianti sportivi di sa Rodia.

Si tratta di introiti maturati nel 2014, 2015, 2017 e 2018 che, dato il tempo trascorso, andavano eliminati perché ormai bruciati.

I conti ballano

Al netto dell’aspetto sociale necessariamente attento alle richieste di abitazione da parte delle fasce più deboli dei residenti, i conti “immobiliari” tra incassi e spese ballano. Il Comune conta 70 appartamenti a canoni agevolati; 12 in viale San Martino, 11 in via Canalis, 10 in via Costa, 32 in via Alghero e 5 in via Lanusei per un incasso annuo previsto di 46.080 euro. L’affitto annuo ad appartamento varia tra i 1.372 di via Canalis e i 383 euro di viale San Martino per un canone medio di 658 euro.

Inquilini morosi

Oltre i canoni insoluti sulla gobba del proprietario pesano anche le spese condominiali qualora l’affittuario non dovesse rispondere alle chiamate. Come è successo a dicembre dell’anno scorso quando il dirigente del settore Servizi alla persona e alla cittadinanza ha riconosciuto all’amministratore condominiale dello stabile in via Alghero 6.500 euro per saldare il conto degli inquilini morosi. «Risorse necessarie per far fronte al pagamento di diversi servizi condominiale quali bollette Enel, ascensore, acqua, illuminazione, citofono, polizza assicurativa».

Nella determinazione è scritto che si procederà al recupero “forzoso”. In che modo e con quale esito nessuno può saperlo.

Qualche giorno fa il dirigente, su richiesta dell’amministratore ha impegnato 10.586 euro per far fronte alle spese relative agli oneri condominiali, in questo caso di spettanza del Comune, per l’edificio di via Alghero.

Le altre voci

I bilanci dicono che circa il 30 per cento degli incassi previsti va in fumo o si recupera troppo lentamente. Dal patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni e quant’altro) il Comune incasserà 144mila euro, dagli impianti sportivi 36mila, dalla telefonia mobile 46mila e dall’associazionismo 2mila euro.

Di contro è invece certo che pagherà 140mila euro per i locali presi in affitto: 90mila per il mercato civico di via Cimarosa, 12.500 euro per il Centro per l’impiego e 37mila per l’ufficio tributi

