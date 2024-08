Affitti lunghi una chimera, il centrodestra chiede incentivi fiscali 

Impossibile trovare un affitto lungo nella città turistica di case-vacanze. É una vera emergenza abitativa che coinvolge centinaia di famiglie e l’opposizione di centrodestra ha già sollecitato il sindaco perché metta in campo incentivi fiscali sulle locazioni tutto l’anno.

Con un ordine del giorno presentato da Udc-Patto per Alghero, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Prima Alghero, i consiglieri di minoranza chiedono alla giunta di Raimondo Cacciotto misure urgenti per risolvere il problema degli affitti annuali, ormai introvabili in una città turistica come Alghero. <La grande richiesta di casa non trova adeguata risposta in città, anzi l’offerta è pari a zero o quasi>, avvertono gli avversari politici del sindaco. Gli affitti si trovano solo da ottobre a maggio, utili per gli studenti del dipartimento di Architettura, ma in estate le case si aprono solo per i turisti. Molti i residenti che decidono di spostarsi verso i comuni di Olmedo, Uri e Ittiri e, per mitigare la fuga da Alghero, il centrodestra ora propone di <strutturare forti incentivi fiscali alle locazioni lunghe, intervenendo sull’aliquota comunale Imu mediante una sua riduzione o mediante rimborso, specificamente per le locazioni lunghe, per tre anni>.

