Affitti introvabili e sempre più cari: a Cagliari canoni aumentati del 15% 

Costi comunque elevati: «È la legge del mercato», sostengono i proprietari degli immobili. Certo, ma a peggiorare la situazione interviene l’inflazione, che incide anche su questo settore. «L’economia sarda non è florida, e l’inflazione colpisce soprattutto i contratti commerciali, ma sta creando difficoltà un po’ a tutti», conferma Marco Cuccu, segretario regionale del sindacato degli inquilini Sunia. «Andare oltre una certa misura del canone medio porta a creare instabilità nel rapporto contrattuale: questo significa che l’inquilino diventerà moroso, con tutti i problemi che ne susseguono». Gli aumenti, secondo Cuccu, «non sono assolutamente giustificabili: oggi ci sono diverse cause in corso contro i canoni esuberanti, che il giudice sta riportando ai limiti previsti dai patti territoriali. Forse in tanti, proprietari e inquilini, non conoscono i limiti oltre i quali non si può andare».

«L’emergenza affitti è un problema che riguarda tutto il territorio regionale. Oggi, forse, il problema non è tanto il rincaro dei canoni, ma proprio la difficoltà a trovare appartamenti in locazione», spiega Angelo Bianchi, presidente regionale della Fiaip, la federazione degli agenti immobiliari: «Le istituzioni dovrebbero trovare soluzioni per i meno abbienti, perché non si può pagare a Cagliari, per esempio, un bilocale in buono stato 800 euro al mese». Nel capoluogo le cifre sono appunto queste, e si sta parlando di circa 50 metri quadri. Ma le città sarde viaggiano a velocità diverse: a Sassari per un appartamento simile servono 5-600 euro. Nuoro e Quartu si avvicinano ai livelli di Sassari; Olbia, invece, sfiora quelli del capoluogo.

Centinaia di annunci sui siti dedicati, chiamate su chiamate alle agenzie immobiliari, ma le case in affitto in Sardegna sono merce sempre più rara. Difficile trovarne: e quando, quasi per caso, le si trova, seguono la regola del mercato, cioè sono poche e costose. Nell’Isola nell’ultimo anno è stato registrato un aumento del 6 per cento dei canoni di locazione, con punte che a Cagliari che hanno toccato addirittura il 15. E se prima l’aumento riguardava solo le grandi città, e bastava spostarsi di qualche chilometro per risparmiare, ora i prezzi stanno schizzando anche nelle zone più periferiche.

Centinaia di annunci sui siti dedicati, chiamate su chiamate alle agenzie immobiliari, ma le case in affitto in Sardegna sono merce sempre più rara. Difficile trovarne: e quando, quasi per caso, le si trova, seguono la regola del mercato, cioè sono poche e costose. Nell’Isola nell’ultimo anno è stato registrato un aumento del 6 per cento dei canoni di locazione, con punte che a Cagliari che hanno toccato addirittura il 15. E se prima l’aumento riguardava solo le grandi città, e bastava spostarsi di qualche chilometro per risparmiare, ora i prezzi stanno schizzando anche nelle zone più periferiche.

Famiglie in difficoltà

«L’emergenza affitti è un problema che riguarda tutto il territorio regionale. Oggi, forse, il problema non è tanto il rincaro dei canoni, ma proprio la difficoltà a trovare appartamenti in locazione», spiega Angelo Bianchi, presidente regionale della Fiaip, la federazione degli agenti immobiliari: «Le istituzioni dovrebbero trovare soluzioni per i meno abbienti, perché non si può pagare a Cagliari, per esempio, un bilocale in buono stato 800 euro al mese». Nel capoluogo le cifre sono appunto queste, e si sta parlando di circa 50 metri quadri. Ma le città sarde viaggiano a velocità diverse: a Sassari per un appartamento simile servono 5-600 euro. Nuoro e Quartu si avvicinano ai livelli di Sassari; Olbia, invece, sfiora quelli del capoluogo.

Costi comunque elevati: «È la legge del mercato», sostengono i proprietari degli immobili. Certo, ma a peggiorare la situazione interviene l’inflazione, che incide anche su questo settore. «L’economia sarda non è florida, e l’inflazione colpisce soprattutto i contratti commerciali, ma sta creando difficoltà un po’ a tutti», conferma Marco Cuccu, segretario regionale del sindacato degli inquilini Sunia. «Andare oltre una certa misura del canone medio porta a creare instabilità nel rapporto contrattuale: questo significa che l’inquilino diventerà moroso, con tutti i problemi che ne susseguono». Gli aumenti, secondo Cuccu, «non sono assolutamente giustificabili: oggi ci sono diverse cause in corso contro i canoni esuberanti, che il giudice sta riportando ai limiti previsti dai patti territoriali. Forse in tanti, proprietari e inquilini, non conoscono i limiti oltre i quali non si può andare».

Potere contrattuale

Però se la domanda di affitto è alta e la disponibilità scarsa, allora i proprietari possono permettersi di porre le loro condizioni. «A oggi l’unico a essere tutelato è l’inquilino, finché le leggi non cambieranno», riprende Bianchi: «Il proprietario non può, in caso di inadempimento, riprendere proprietà del bene, e difficilmente questo status cambierà».

Prima la maggior parte dei proprietari si affidava, per il regime fiscale, alla cosiddetta Cedolare secca, che determinando un’aliquota fissa costituiva una garanzia maggiore per chi affitta. Oggi però molti la stanno abbandonando, perché costituisce un vincolo davanti alla possibilità di aumentare il canone. «Gli aumenti dovrebbero essere limitati ai canoni liberi. In genere il costo dell’affitto è determinato dai patti territoriali, che con la cedolare secca impediscono l’aumento Istat. Noi stiamo stipulando canoni concordati da anni e questi sono tutti calmierati dai patti territoriali. Se, però, un affittuario si ritrova davanti a un costo di locazione esagerato, può firmare il contratto e poi chiederne la rideterminazione».

Nuove strategie

Sul web, nelle piattaforme di ricerca dedicate, tra le varie condizioni richieste da chi offre in locazione un’abitazione, compare sempre più spesso la dicitura: “Affitto per brevi periodi”. Un cambio di abitudini rispetto al passato, quando si preferiva “stare tranquilli” per tanti anni. «C’è una grande effervescenza deglii affitti brevi», prosegue Bianchi, «i proprietari decidono di destinare i loro appartamenti a locazioni a breve tempo perché sono più remunerativa e consentono di riacquistare rapidamente il possesso dell’immobile».

Ma cambiano anche le abitudini di chi cerca casa. «L’80 per cento della domanda arriva da coppie e single, che possono condividere l’appartamento e quindi risparmiare, mentre il proprietario guadagnerà di più», osserva Marco Cuccu: «Le famiglie numerose, invece, a cercare un affitto neanche ci provano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata