Affitti in nero, stagione boom  

Oltre mille appartamenti a disposizione dei turisti regolarmente registrati e almeno altrettanti affittati in nero durante l’estate, quindi sconosciuti al fisco. Dopo l’exploit del 2022, quando Alghero registrò il record di presenze, molti proprietari di immobili si sono lanciati nel settore dell’accoglienza. L’offerta sulle piattaforme che gestiscono le prenotazioni è ampissima, anche oltre la reale domanda del mercato. È uno dei motivi per cui, secondo gli albergatori, l’estate 2023 ha perso parecchi punti in percentuale rispetto alla passata stagione, in termini di presenze nelle camere degli hotel.

La denuncia

Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna, punta il dito su una «concorrenza sleale e oramai insostenibile di chi offre ospitalità in seconde, terze e quarte case, in barba a qualsivoglia regola disciplini la materia». Posti letto con listini decisamente più convenienti per i visitatori che già pagano caro per arrivare nell’Isola. «L’ospite pur di stare dentro il budget è disposto a sacrificare la qualità del soggiorno», prosegue Visconti. L’abusivismo viene combattuto anche e soprattutto dagli stessi addetti ai lavori. Marco Di Gangi, presidente di Domos, l’associazione nata nel 2010 che mette insieme le attività ricettive dell’extra alberghiero, ammette che in città ci sono parecchie locazioni turistiche che si muovono nel sommerso, ma ritiene anche che non si debba fare di tutta l’erba un fascio. «La flessione delle presenze in hotel, in ogni caso, non dipende solo dalle offerte alternative, – prosegue Di Gangi – c’è un problema di capacità delle strutture alberghiere di stare sul mercato, in quanto le esigenze della clientela sono diversificate». Il disegno di legge che il Governo sta approvando e che prevede l’utilizzo di un codice identificativo nazionale per le locazioni turistiche, secondo il presidente di Domos, «servirà proprio a stanare chi lavora nell’illegalità».

Il Comune

L'assessorato allo Sviluppo economico del Comune alghereseda anni sta portando avanti un progetto per convincere i pirati dell'accoglienza a lavorare alla luce del sole. Si chiama Sio, Sistema integrato dell'ospitalità, e promette diversi vantaggi, tra cui quello di dotare le strutture registrate di una Hospitality Card da distribuire ai propri ospiti, per l’ottenimento di sconti dedicati alla fruizione dei beni archeologici, culturali e naturalistici della città.

