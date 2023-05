Affitti fuori controllo: «Il Comune regoli il mercato dei b&b» 

Mentre il Governo sta ancora studiano un emendamento per contrastare il caro affitti, la protesta degli universitari non si placa.

A sostenerla anche l’associazione Sardegna chiama Sardegna, che si schiera dalla parte degli studenti. «Senza diritto all’abitare non c’è diritto allo studio e di questo passo solo i figli dei ricchi potranno permettersi di frequentare le università, gli altri dovranno diventare pendolari o rinunciare», scrivono i portavoce Danilo Lampis e Nicoletta Pucci. «A Cagliari – proseguono – i posti letto disponibili nelle residenze universitarie sono circa 380, contro i 770 del 2014. Negli ultimi 10 anni sono state chiuse 2 case dello studente su 5 per via delle loro condizioni fatiscenti. La prossima apertura del nuovo campus di viale la Playa - costo complessivo 36 milioni di euro – non potrà che essere un cerotto su questa emorragia».

E concludono: «Servono forme più efficaci di sostegno abitativo per gli studenti fuori sede: il canone concordato in ogni città, una riqualificazione degli edifici sfitti e un fondo fisso per il diritto all’abitare. Al contempo, bisogna approvare una legge per regolare le piattaforme di affitti brevi. I comuni devono essere messi nelle condizioni di poter monitorare le licenze, equilibrando le presenze turistiche in base alle zone».

Critiche alle quali nei giorni scorsi Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ersu, aveva replicato: «Abbiamo intuito prima degli altri la problematica crescente della carenza di dotazione di posti alloggio in città sia in termini di quantità che di qualità e già dagli anni passati, l’Ersu ha messo mano a una ben ponderata attività di previsione e programmazione per aumentarli».

