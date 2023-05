Affitti fuori controllo e pochi posti letto, l’ira degli universitari  

Poche e care. Troppo care. Le case in affitto in città sono merce rara e a subirne le conseguenze, oltre ai residenti non proprietari, sono gli universitari fuori sede. Non è un caso che la mobilitazione nazionale partita da Milano e dilagata in tutta Italia sia approdata anche in città, con un gruppo di studenti di Unicalaris che, seguendo l’esempio dei colleghi delle altre regioni, ha piantato una tenda davanti al Campus Aresu.

La situazione

Ma cosa dicono i dati? In linea con il trend nazionale, anche a Cagliari si registra un aumento dei canoni di affitto: il capoluogo sardo, insieme alla provincia di Sassari, si classifica come il territorio più caro, con un incremento dei prezzi di locazione del 18,6%. Qui gli studenti arrivano a pagare 11,1 euro al metro quadro, una situazione insostenibile a sentire il coordinatore dell'associazione Unicalaris Matteo Pisu: «L'emergenza relativa ai servizi abitativi non è una novità – dice – ma in questi ultimi anni, a seguito della pandemia e del conseguente caro vita, la situazione è nettamente peggiorata. Nonostante ciò, continuiamo ad assistere ad una gestione inadeguata dell'Ersu e all'immobilismo della politica».

Attualmente il prezzo medio per una stanza, nei quartieri periferici, è di 300 euro mensili, una cifra che prima dell'era Covid era richiesta per una camera in centro. «Nel quartiere di San Benedetto – spiega Alessio Arriu -, in cui era presente il maggior numero di studenti fuori sed, i prezzi stanno diventando insostenibili per noi. Per questo motivo, gli universitari si stanno spostando verso i quartieri di San Michele ed Is Mirrionis».

Polemica con l’Ersu