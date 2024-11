Affitti degli studenti, arrivano i fondi del Ministero 

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato agli atenei della Sardegna 105.538,99 di euro per sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede per l'anno 2024.

Potranno usufruire del sostegno - spiega una nota del Ministero - gli studenti con un Isee non superiore a 20mila euro che non godono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

Gli atenei beneficiari sono l'Università di Cagliari (27.469,05) e quella di Sassari (78.069,94). «Garantire un posto letto agli studenti fuori sede significa attuare il diritto allo studio», commenta la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. «Questo è un tema prioritario per il governo e una questione che ci sta particolarmente a cuore perché siamo consapevoli degli sforzi che le famiglie devono sostenere per consentire ai figli di studiare all'Università desiderata. Dobbiamo tutti essere al loro fianco».

Il problema, in città, è trovare gli alloggi disponibili. Con l’esplosione del mercato degli affitti brevi, che ha portato molti proprietari a trasformare i propri immobili in B&B, sono drammaticamente diminuiti gli alloggi disponibili per gli universitari fuori sede, che nel 2023/2024 erano 13.571. Questo provoca una competizione tra gli studenti per accaparrarsi i pochi posti disponibili.

Una carenza che, oltretutto, genera un notevole aumento dei prezzi. Una singola in periferia non si trova a meno di 300 euro, prezzo che sale anche oltre i 400 euro avvicinandosi al centro. «Oggi su 1.018 studenti idonei solo 238 avranno un posto letto, gli altri dovranno cercare casa con grandi difficoltà e prezzi sempre più elevati», aveva spiegato il coordinatore di Unicaralis Matteo Pisu. Critica era stata anche Alessia Cherchi di Progetto Studenti: «La situazione non è sostenibile, se Cagliari vuole definirsi una città universitaria la disponibilità di case dovrebbe essere la priorità».

