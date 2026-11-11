SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Comune.
11 novembre 2026 alle 01:06

Affitti da pagare,  384 famiglie chiedono aiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per quest’anno. Le domande ammesse sono 384 su 424 presentate.

«Il contributo per il pagamento dell'affitto rappresenta uno strumento importante di sostegno per le famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche – osserva l'assessora ai Servizi sociali, Giulia Murgia - La casa è un bene essenziale e il nostro impegno è quello di garantire attenzione alle persone e ai nuclei familiari che hanno maggiormente bisogno di supporto. Con l'approvazione della graduatoria compiamo un passaggio importante del procedimento, in attesa del trasferimento delle risorse regionali che consentirà di procedere con l'erogazione dei contributi».

La determina del dirigente comunale approvata nei giorni scorsi individua anche il fabbisogno complessivo del Comune che si attesa a un milione e 138.206 euro.

«La somma sarà trasmessa alla Regione per consentire il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione dei contributi – si legge in una nota del Comune – La graduatoria provvisoria comprende due distinti elenchi, uno relativo alle domande ammesse e l'altro a quelle non ammesse, predisposti nel rispetto della normativa sulla privacy».

Gli interessati possono presentare osservazioni o ricorsi contro la graduatoria provvisoria entro giovedì 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 