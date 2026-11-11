Affitti da pagare,  384 famiglie chiedono aiuti 

Il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per quest’anno. Le domande ammesse sono 384 su 424 presentate.

«Il contributo per il pagamento dell'affitto rappresenta uno strumento importante di sostegno per le famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche – osserva l'assessora ai Servizi sociali, Giulia Murgia - La casa è un bene essenziale e il nostro impegno è quello di garantire attenzione alle persone e ai nuclei familiari che hanno maggiormente bisogno di supporto. Con l'approvazione della graduatoria compiamo un passaggio importante del procedimento, in attesa del trasferimento delle risorse regionali che consentirà di procedere con l'erogazione dei contributi».

La determina del dirigente comunale approvata nei giorni scorsi individua anche il fabbisogno complessivo del Comune che si attesa a un milione e 138.206 euro.

«La somma sarà trasmessa alla Regione per consentire il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione dei contributi – si legge in una nota del Comune – La graduatoria provvisoria comprende due distinti elenchi, uno relativo alle domande ammesse e l'altro a quelle non ammesse, predisposti nel rispetto della normativa sulla privacy».

Gli interessati possono presentare osservazioni o ricorsi contro la graduatoria provvisoria entro giovedì 19.

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