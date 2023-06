«Affitti comunali, il prezzo non è giusto» 

Il tesoretto che il Comune non incassa da affitti e concessioni dei propri beni immobili (a privati, associazioni e società di telecomunicazioni) è di circa 300mila euro all’anno. Soldi che se l’amministrazione riuscisse a recuperare potrebbe mettere a disposizione dei cittadini. Coe fare? Il problema lo ha sollevato Pierluigi Mannino, che insieme alla commissione Valutazione e servizi sta studiando le soluzioni. «Una soluzione per stabilire il prezzo di mercato degli immobili comunali c’è già», dice Marcello Polastri (Psd’Az) che insieme a Loredana Lai ha depositato una mozione sul tema. «Si può stipulare una convenzione tra Comune e Agenzia delle Entrate per far stabilire i prezzi degli immobili comunali, evitando di “svenderli”. Solo così», dice ancora Polastri, «anche un appartamento che il Comune di Cagliari possiede per esempio a Roma», sul quale l’amministrazione paga quasi 7.000 euro all’anno senza incassarne neppure uno, «potrebbe di fatto fruttare alle casse comunali, a vantaggio dei cittadini, il dovuto o restare sfitto». «La soluzione individuata è stata fornita al sindaco che ne potrà prendere presto atto nell'aula consiliare di palazzo Bacaredda», gli fa eco Loredana Lai.

