Affitti brevi stangati, l’Isola insorge 

«Rischiamo di mandare in fumo tutti i progressi fatti in questi anni contro l’abusivismo e dare una mazzata a uno dei pilastri della nostra economia regionale». Giovanni Maria Moro, rappresentante in Sardegna dell’Aigab, l'associazione dei gestori di affitti brevi, non usa mezzi termini e gioca senza esitazione la carta del catastrofismo per descrivere lo scenario che potrebbe delinearsi all’indomani dell’innalzamento deciso dal Governo della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21% al 26%. «Una misura che porterà squilibrio in un settore già precario e frammentato, ma che sta garantendo in questi anni un apporto economico alla Sardegna importante».

Danni

Moro apre un ventaglio di danni collaterali che non risparmia nessuno. «Aumentare la tassazione sugli affitti delle seconde case significa automaticamente colpire i piccoli proprietari. Perché, non dobbiamo dimenticarlo, il 90% degli immobili offerti appartiene a privati che cercano di ritagliarsi un reddito extra per far fronte sia ai costi esorbitanti di gestione della proprietà, sia per ammortizzare i colpi dell’inflazione che alleggerisce i redditi».

Non solo, in pericolo c’è un intero settore. «Quello degli affitti brevi delle seconde case ha registrato un boom negli ultimi anni, soprattutto in Sardegna», conferma il professionista. «Portando alla luce migliaia di locazioni in nero e generando una rete di addetti e imprese che a loro volta assumono e creano sviluppo. Se si dovesse quindi tornare indietro e spingere i proprietari a rientrare nell’ombra dell’abusivismo lo Stato sarà il primo a registrare un calo del gettito».

Numeri

In effetti, la tentazione di non denunciare più le entrate da locazioni brevi potrebbe contagiare tantissime famiglie. La stessa Aigab ha infatti calcolato che la stangata annua sui redditi sarà in media di quasi 900 euro.

«Per fare cassa in maniera etica e contrastare l'evasione – ha sottolineato l’associazione - il Governo dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla rapida attuazione di una Banca dati nazionale che incroci dati già oggi più che noti all'Agenzia delle Entrate. Attualmente per un proprietario la rendita netta tramite gli affitti brevi equivale al 35% dell'incasso, dal cui totale deve infatti stornare cedolare secca (21%), costi per le utenze (elettricità, gas, wi-fi, Tari, Tasi e Imu), senza dimenticare i costi delle pulizie, quelli dei portali online. Va da sé che innalzando al 26% la cedolare secca lo Stato vedrà come conseguenza un minor gettito».

Futuro

Lugi Trudu, presidente di Domus Karalitanae, associazione di bed&breakfast, prevede un effetto domino catastrofico. «L’aumento della tassazione costringerà tanti a lavorare in nero o ad aumentare i prezzi a carico degli ospiti. Le strutture sarde, e italiane in genere, perderanno quindi attrattività rispetto a quelle straniere più a buon mercato. Una crisi che come effetto finale genererà meno gettito per le casse dello Stato. Lo stesso Stato che ha deciso di aumentare le tasse a carico dei proprietari di seconde case».

