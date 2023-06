Affitti brevi, fine del Far West 

Una persona di passaggio in una delle quattordici città delle Aree metropolitane tra cui Cagliari non potrà più andare a dormire per una sola notte in una delle strutture proposte sul portale di Airbnb. Il singolo viaggiatore, ma anche una coppia, dovrà scegliere esclusivamente un albergo. Lo stabilisce il disegno di legge predisposto dall’ufficio legislativo del ministero del Turismo con l’intento di limitare gli affitti brevi. Quarantotto ore di soggiorno è la soglia minima per poter pernottare con un’eccezione concessa alle famiglie: la prenotazione per una sola notte su Airbnb sarà accettata se fatta da un genitore con almeno tre figli. La regola diventerà un obbligo nelle Aree metropolitane e sarà facoltativa nei Comuni delle fasce ad alta densità turistica. Esentati i centri con meno di cinquemila abitanti a basso livello di visitatori.

L’esplosione

Il fenomeno degli affitti per brevi periodi è dilagato negli ultimi anni. Per molti proprietari di casa è stata una scelta facile, considerata ad esempio la difficoltà di sfrattare un inquilino moroso, problema che non si pone con gli affitti mordi e fuggi. Sul piano economico, poi, c’è un’elasticità maggiore nell’uso di un appartamento, senza considerare che un affitto breve rende circa il doppio rispetto a quello standard. Questo proliferare di locazioni ha portato a conseguenze pesanti un po’ dappertutto. Gli esempi vengono dall’Europa, da Lisbona a Berlino, da Parigi ad Amsterdam: tutte le grandi città hanno cercato di porre rimedio al proliferare di un fenomeno che ha causato lo svuotamento dei centri storici con l’espulsione dei residenti a beneficio di un turnover di turisti che si ritrovano tra di loro nei luoghi più rappresentativi delle città.

Il risultato, nelle grandi capitali europee, è stato quasi cinematografico perché chi aveva scelto di recarsi in un appartamento e non in un hotel proprio per immergersi meglio nelle comunità locali, si è ritrovato in un luogo distante dalla vera essenza della città, un po’ come sta accadendo a Venezia con i residenti in fuga e il centro storico in mano ai visitatori. C’è anche da ricordare un lato positivo: Airbnb paga le tasse mentre in altri casi si può ipotizzare un margine di nero; i dati ufficiali non possono tenere conto del fatto che, soprattutto in coincidenza di determinati eventi, vengano dati in affitto stanze e appartamenti da improvvisati interlocutori.

I nodi

Il settore necessita di una regolamentazione, «è una sorta di Far West», ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presentando il disegno di legge, ma ci sono molti fattori da appianare. Su tutti quello delle competenze: il turismo dipende dalle Regioni e i Comuni chiedono di poter prendere parte alle decisioni che arrivano dall’alto. La legge della Santanchè, così com’è strutturata, non convince i sindaci che la giudicano inefficace e facilmente aggirabile. Così, ad esempio, a Firenze è stata presentata una modifica al Piano operativo comunale per dire stop ai nuovi alloggi su Airbnb grazie a una norma che blocchi l’utilizzo di appartamenti privati per affitti di breve durata. Si tratta di fermare le nuove concessioni e di azzerare l’Imu per coloro che rinunciano alle locazioni a breve e decidono di tornare alle normali forme di affitto. Il testo del provvedimento varato dal ministero riconosce la figura del property manager, l’intermediatore che per svolgere il proprio lavoro, dovrà dotarsi dello specifico Codice Ateco. Diventerà infine obbligatorio il Cin, l’identificativo nazionale del proprietario o del gestore della casa messa sul mercato.

Su questo punto la discussione è aperta perché è previsto che il nuovo codice Cin sostituisca quello regionale, sancendo di fatto la supremazia del diritto del ministero del Turismo nonostante le regioni restino le concessionarie e i Comuni siano i controllori.

