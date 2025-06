Affitti brevi, caos tra fisco e burocrazia 

Certificazioni sbagliate, con dati errati e report in cui si confondono i proprietari delle case con i semplici gestori delle strutture turistiche. E poi il Cin, codice identificativo nazionale, obbligatorio da quasi un anno ma che tanti stanno richiedendo al ministero in queste ore, con tutto ciò che ne consegue: dalle complicazioni burocratiche alle difficoltà nell’accedere ai portali con lo Spid. Insomma, sono giornate difficili per chi ha deciso di dedicare agli affitti brevi il proprio appartamento.

Lo scenario

Cosa sta succedendo? Da gennaio 2024, dopo la firma dell’accordo con l’agenzia delle Entrate, le piattaforme di prenotazione online, tra cui Booking e Airbnb, sono diventate sostituti d’imposta con l’obbligo di trattenere e versare la cedolare secca. La misura era prevista nella legge di Bilancio 2024 che è intervenuta sulle locazioni brevi introducendo anche l’obbligo per le strutture di richiedere il Cin e altre regole.

Da quel momento i portali hanno richiesto agli utenti l’autorizzazione a trattenere il 21% dei guadagni (pari all’importo della cedolare secca) impegnandosi a versarlo direttamente all’Agenzia delle entrate a nome del proprietario della struttura.

Ma ora molti contribuenti, arrivata la fase della dichiarazione dei redditi, si stanno rendendo conto di non aver ricevuto alcuna certificazione unica da parte dei portali-sostituti d’imposta. Oppure chi le ha ricevute ha notato diversi errori. Le certificazioni sono state rilasciate in molti casi a nome degli intestatari degli account. Ma spesso queste persone non corrispondono agli intestatari dei conti in banca su cui vengono liquidati i compensi di Airbnb e degli altri portali. Queste incongruenze dovranno essere corrette ora con la dichiarazione dei redditi.

Le regole

Non sono gli unici problemi che riguardano la galassia degli affitti brevi. Molti faticano ad adeguarsi alle nuove regole. La prima novità riguarda l’obbligo di dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale. Ogni unità destinata agli affitti brevi, infatti, deve essere inserita nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (Bdsr), ottenendo così il Cin, che dev’essere visibile sia all’ingresso dell’immobile, sia nelle inserzioni online. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l’applicazione di sanzioni economiche variabili tra 800 e 8.000 euro.

Gli estintori

Poi ci sono alcune norme legate alla sicurezza delle abitazioni cedute in affitto. Le nuove prescrizioni includono l’installazione di estintori certificati ogni 200 metri quadri, con almeno un dispositivo per piano. Introdotto anche l’obbligo di sensori per il rilevamento di gas e monossido di carbonio.

