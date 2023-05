«Affitti alti nelle città di sinistra» Bufera sul ministro dell’Istruzione 

Dilaga la protesta contro il caro affitti nelle città - dopo Milano e Roma, anche a Torino, Cagliari, Padova, Pavia e Bologna spuntano le tende degli studenti davanti ai rettorati - e si accende lo scontro politico tra il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e i sindaci di centrosinistra da una parte e tra lo stesso Valditara e la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, dall'altra.

Ad accendere la miccia sono state le affermazioni del ministro: a Sky ha detto che «il problema del caro affitti è grave, ma tocca le città governate dal centrosinistra: nelle città dove sono accampati gli studenti non sono state attivate dalle Giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso».

Le affermazioni hanno causato una valanga di critiche e l'irritazione della collega di governo Bernini, contraria alla contrapposizione con le amministrazioni locali: la strada da percorrere per risolvere il problema, per la ministra, deve essere quella del dialogo e del coinvolgimento di tutti. A Valditara, del resto, hanno subito risposto piccati i sindaci di centrosinistra. «Il ministro dov'era mentre il suo governo votava a dicembre l'azzeramento del fondo nazionale affitti? Non c'è limite alla vergogna», ha replicato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

