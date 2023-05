Affitti alle stelle, in fuga dalla città  

Diecimila appartamenti invenduti, 40mila posti letto nelle seconde case da affittare esclusivamente ai vacanzieri, a prezzi da città turistica. È diventata un’impresa impossibile la ricerca di un alloggio per tutto l’anno ad Alghero. «Il problema “affitti” investe pesantemente anche la nostra città. Non solo caro-affitti. E non solo per gli studenti. È sempre più complicato e raro trovare case, soprattutto con canone di locazione annuale o comunque a lungo termine», denunciano dal gruppo di opposizione “Per Alghero” i consiglieri Gabriella Esposito e Pietro Sartore. «Contratti solo stagionali rendono complicato per le giovani coppie restare in città», aggiungono i referenti del centrosinistra, facendo notare che molte famiglie sono costrette a trasferirsi nei vicini centri.

Il Puc

Non è un caso che a Olmedo, a 15 minuti da Alghero, a dicembre 2021 i residenti erano 4184, mentre attualmente l’ufficio anagrafe riferisce di 4234 abitanti. È uno dei pochissimi paesi in cui nascite e decessi si eguagliano. «Un tema che il preliminare del Puc dell’amministrazione algherese non ha affrontato minimamente, quasi non fosse un problema, – accusano dai banchi della minoranza, – e che ora dobbiamo discutere in Consiglio comunale, con proposte concrete. Le nuove edificazioni devono essere orientate a risolvere la questione dell’abitare, privata o pubblica, sociale (social housing), in cooperative, di autocostruzione, assistita». L’Ente locale, secondo i consiglieri Esposito e Sartore, dovrebbe identificare delle aree per l’edilizia pubblica dal momento che negli ultimi decenni non si è realizzata una sola casa popolare.

La proposta

Il Comune, ancora, potrebbe accordarsi con i privati per la cessione di alloggi in cambio di premialità volumetriche. Si tratta di un innovativo intervento basato sul principio del mix-sociale abitativo, dove solitamente il 51% degli alloggi viene ceduto in locazione a canone calmierato, con l’opportunità del riscatto dopo 25 anni. L’impresa che si accolla la spesa, quindi, può vendere meno della metà delle residenze a tariffe di mercato. Il resto delle volumetrie dovrebbe essere offerto a canoni agevolati. La sistemazione perfetta per coloro che non possiedono i titoli per accedere alla graduatoria delle case popolari ma non possono permettersi di acquistare immobili agli attuali prezzi di mercato, ormai alle stelle. Occorre sbloccare il mercato e, al tempo stesso, le risorse. «Nell’immediato – proseguono dal gruppo “Per Alghero” – anche coinvolgendo la Regione attraverso contributi all’affitto più consistenti e in tempi più celeri».