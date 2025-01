Affitti, aiuti per 45 famiglie 

È stata pubblicata sul sito del Comune di Ussana la graduatoria provvisoria dei beneficiari del contributo per il canone di locazione per l’anno 2024. A presentare domanda sono state poco meno di 50 famiglie e ad ottenerlo, qualora non venissero presentati ricorsi, saranno 45.

A disposizione circa 80mila euro che verranno ripartiti tra i beneficiari, riportati in graduatoria con un numero identificativo per motivi di privacy.

Il contributo più alto è di 1.800 euro circa, quello più basso ammonta a circa 400. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA