Affitti a lungo termine? Introvabili 

Sono informatici, ingegneri, piloti. Ma anche tecnici, giovani tirocinanti e personale di servizio. Negli ultimi mesi centinaia di persone, civili e militari, hanno iniziato una nuova avventura professionale a Decimomannu. Arrivati in paese però la triste sorpresa: trovare un appartamento in affitto sembra una missione impossibile.

Negli ultimi anni, in linea con il trend nazionale, nell'hinterland cagliaritano tantissimi proprietari di casa hanno scelto di trasformare i loro appartamenti in bed & breakfast e simili. Booking e Airbnb ormai sembrano non conoscere crisi e l'offerta di alloggi a breve termine è in costante crescita. Chi ne paga le conseguenze sono le fasce deboli, e se per loro il mutuo è sempre stato un miraggio ormai anche trovare un bilocale è una vera impresa. Giovani coppie, ragazze madri e lavoratori stagionali conoscono da anni questi disagi ma negli ultimi tempi la platea si è allargata.

Richieste stellari

Il personale della clinica di Decimomannu sempre più spesso deve allontanarsi dal paese e oggi anche persone con posizioni solide e buste paga di primo livello faticano a trovare una soluzione soddisfacente. Il poco che c'è va a ruba e i prezzi lievitano. Se prima del Covid non era difficile trovare un trilocale recente a 450 euro al mese, oggi per lo stesso immobile ne servono non meno di 650.

Daniela Muscas, 35 anni, madre di una bambina, racconta: «I o e mio marito abbiamo iniziato a lavorare in aeroporto qualche mese fa, io contabile e lui militare. Abbiamo cercato casa a Decimo e all'inizio eravamo molto ottimisti, sapevamo che il paese è tranquillo, collegato e non mancano i servizi per le famiglie. Ben presto però ci siamo resi conto della realtà: l’offerta è veramente scarsa e quel poco che c’è è carissimo. La situazione nei paesi limitrofi non cambia: a Assemini e Elmas è anche peggio, in alcuni casi ci hanno chiesto oltre 850 euro per un trivano. Cose dell'altro mondo».

Grazie alle conoscenze

Ne sa qualcosa anche Lorenzo Figus, 22 anni, apprendista per la società Ajt (Leonardo Cae advanced jet training srl): «Arrivati a Decimo – racconta – io e gli altri ragazzi abbiamo subito iniziato la ricerca per un appartamento ma c'erano solo B&B. A Villasor non è andata meglio: ci hanno chiesto 900 euro per un quadrivano. Per fortuna alla fine abbiamo trovato in zona ma solo grazie a conoscenze».

«Paese in espansione»

La sindaca Monica Cadeddu commenta: «La scuola di volo sarà un volano per l’economia e da lì stanno già arrivando tante persone. Come amministrazione siamo al lavoro sul nuovo Puc, il paese è in espansione e nei prossimi anni contiamo di riuscire a far crescere anche l’offerta di immobili».

