Affitti a famiglie in difficoltà, il Comune si fa garante 

Non solo alloggi popolari, per contrastare l’emergenza abitativa in città si punta anche sulle case private sfitte. Un progetto sperimentale appena partito, messo in campo dall’assessorato ai Servizi sociali insieme al Consorzio Solidarietà. Di fatto una collaborazione che mira a supportare i quartesi - con o senza lavoro, ma comunque in difficoltà economiche - nella ricerca di una casa che da soli non riescono ad avere per mancanza di garanzie e la conseguente diffidenza da parte dei proprietari. «Un’iniziativa che in qualche modo dà la speranza a tanti cittadini di poter coronare il sogno di avere un’abitazione dignitosa», ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «iniziamo con dieci famiglie, ma l’intenzione è di proseguire anche in futuro».

Le risorse sono comunali, 50mila euro, a disposizione per garantire una certezza abitativa a dieci famiglie per un anno e mezzo: non solo supporto economico per chi è in difficoltà economica, ma anche informativo con piani personalizzati di sostegno sociale, educativo e psicologico. Sino alla tappa finale del contratto di locazione. Prevista anche una guida sul saper abitare, rivolta ai proprietari degli immobili, alle associazioni di categoria, ma pensata in particolar modo per gli inquilini beneficiari del progetto: una sorta di “libretto di istruzioni” per la gestione della casa per i rapporti tra inquilini e proprietari.

Il progetto pilota - “A domu, agenzia sociale per la casa” - è stato presentato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini. «Il numero di famiglie in difficoltà in città sono oggi circa 200 – dice l’assessore -: sono nuclei che vorrebbero avere qualche certezza in più per poter progettare adeguatamente il proprio futuro. Con “A domu” vogliamo attivare un percorso di fiducia, e intendiamo fare da garanti per riaprire quelle porte che si sono chiuse tra richiedenti e proprietari di case, collaborando con le varie associazioni che si occupano di abitazioni molte delle quali in merito al progetto si sono già espresse favorevolmente, e facilitando quindi accordi che oggi si faticano a trovare».

Si parte da Quartu, ma l’obiettivo è allargare il progetto su vasta scala. Protagonisti quei cittadini alla ricerca di una casa a canone concordato, comprese le giovani coppie con la speranza di un’autonomia abitativa. «Il progetto vuole mettere insieme le esigenze della fascia grigia, cioè quelle persone che non riescono a trovare casa», ha sottolineato la direttrice del Consorzio Solidarietà Lucia Rombi. «Vogliamo facilitare l’iter di ricerca di un alloggio, ma anche assisterli perché possano mantenerlo, rendendoli consapevoli di come si gestisce un contratto di locazione, quali sono i loro obblighi e doveri di inquilini».