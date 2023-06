Affitti a 1 euro e smart working 

Ollolai si anima di nuove iniziative con l’obiettivo di rendere attrattivo il territorio. Un percorso consolidato quello della comunità, non nuova a sfide originali, come la più celebre delle case a un euro, che portò anche stranieri ad acquistare immobili nel piccolo centro barbaricino. A raccontarlo, nel 2018, anche il reality “Het italiaanse Dorp: Ollolai”, realizzato dalla tv olandese Rtl e incentrato su cinque coppie dei Paesi Bassi intente a stabilirsi in loco: fu un successo, con oltre il 100% di share.

L’iniziativa

A testimonianza di un percorso pluridecennale, ieri mattina, in Municipio, la presentazione anche del progetto “Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai”. Promosso e gestito dall’associazione culturale Sa Mata (l’albero delle idee) in collaborazione col Comune, è volto a sviluppare una rete di “residenze” internazionali per professionisti che dagli Stati Uniti vivranno e lavoreranno sul posto per i prossimi mesi. Dagli stilisti passando per giornalisti, imprenditori digitali, sportivi, fotografi, scrittori, scienziati, chef, albergatori, direttori d’orchestra e musicisti. Ciascuno dei partecipanti lascerà un contributo professionale al paese in tema di sviluppo sostenibile, rendendolo attrattivo per coloro che lo abitano e per chi lo sceglierà come opportunità di conoscenza, relazioni e professionalizzazione.

Il Comune

Orgoglioso il sindaco Francesco Columbu: «Ospiteremo 10 professionisti di successo per trascorrere un periodo di lavoro a distanza nella splendida Sardegna, dando un contributo attraverso la condivisione delle proprie conoscenze relative ai loro rispettivi campi, carriere o esperienze. Gli ospiti potranno arrivare a Ollolai da soli o portandosi dietro la famiglia e lavorare e vivere nel paese anche per un mese, usufruendo dell’alloggio a 1 euro messo a disposizione dal Comune». Gli fa eco Veronica Matta, presidente di Sa Mata: «Lo scopo è far conoscere a un pubblico di professionisti che hanno la possibilità di lavorare da remoto, Ollolai, la Sardegna, e uno stile di vita alternativo rivolto alla natura, al cibo sano e alle relazioni interpersonali, alla base dell’alta densità di centenari della zona». E ancora: «La permanenza degli ospiti animerà la capitale della Barbagia facendola conoscere in un contesto internazionale. Chi arriverà avrà anche l’opportunità di vivere a stretto contatto con la natura incontaminata, di assaporare cibi incredibili e di visitare le spiagge mozzafiato situate nelle vicinanze».