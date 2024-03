Affitti, 200mila euro di incassi 

Avere un quadro chiaro e dettagliato del patrimonio immobiliare del Comune non è un affare che si sbriga in poco tempo. Sul sito istituzionale, la sezione “Beni immobili” è desolatamente vuota, così come la voce “Canoni di locazione o affitto”. L’ultimo aggiornamento risale al luglio 2022 e fa riferimento all’esercizio 2021.

Gli incassi

Ma quanto frutta alle casse civiche l’insieme dei beni disponibili? Quelli che non sono funzionali all’attività caratteristica dell’Ente locale, ma che assolvono, in modo indiretto, ad una funzione redditizia. A fornire qualche dato è il settore Programmazione e gestione delle risorse. Le cifre non sono da capogiro, nel 2023 non superano i 200mila euro. Gli incassi più sostanziosi (almeno nelle previsioni, perché il dato di accertamento non è definitivo) riguardano i fitti per gli immobili ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica, poco più di 51mila euro. Altri 15mila euro sono arrivati da chi ha in gestione i box del mercato all’ingrosso, a Fenosu.

Strutture turistiche

Dall’ostello della gioventù, l’Hostel Rodia, l’amministrazione ha incassato 38mila euro. In realtà nel 2008, quando la struttura era stata affidata in concessione ventennale alla società Grillo hotels, il canone annuo stabilito era di 45mila euro. In chiave turistica ci sono da registrare i 27mila euro pagati dai gestori del campeggio Spinnaker, a Torregrande. Sempre nella borgata marina, per l’ex colonia, oggi Lido Beach, l’incasso nel 2023 è stato di 18mila euro.

Sport

Altri 27mila euro il Comune li ha ricavati lo scorso anno dalla concessione delle palestre alle società sportive cittadine. All’introito occorre sommare i 7.680 pagati dalla Figc per l’’utilizzo dei campi in erba di viale Repubblica. Resta da capire quale sarà il futuro del nuovo Palasport, per il quale si era inizialmente ipotizzato un affidamento in concessione di lungo termine. Poi, la carenza di strutture agibili (con il vecchio palazzetto ancora chiuso in attesa di ristrutturazione) aveva convinto l’assessorato allo Sport a optare per una gestione diretta.

L’assessore

«Fare un raffronto con le precedenti annualità - afferma l’assessore al Bilancio, Luca Faedda - in questo momento è difficile, non abbiamo ancora il dato definitivo di accertamento».

Le spese

Certe, invece, sono le spese sostenute dal Comune nel 2023 per la locazione di beni immobili: 141mila euro. Il conto più salato è senza ombra di dubbio quello dei locali di via Cimarosa, che dal 2016 ospitano i boxisti rimasti senza “casa” per consentire i lavori di ristrutturazione del mercato civico di via Mazzini (ancora fermi al palo).

