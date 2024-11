Affittano una casa per rubare i mobili 

Prima di tutto ci sono i “perfettini”, quelli che per farti entrare a fare un sopralluogo in casa ti chiedono anche di toglierti le scarpe. E poi arrivano i furbi, quelli che tentano di vendere case che non esistono, i truffatori, gli accumulatori seriali e così via.

Sono tantissime e spesso paradossali le situazioni con cui si trovano ad avere a che fare gli agenti immobiliari alle prese con venditori e acquirenti. Ne ha tante da raccontare Giacomo Pitzianti, titolare della Mediacasa in via Cavour, dal 1984. Quarant’anni che lo hanno portato a trovarsi davanti di tutto.

La truffa dei napoletani

Come il caso dell’affitto di una villetta prestigiosa nel litorale a 10mila euro al mese: «Concludiamo tutto in men che non si dica con questi clienti napoletani», racconta, «fino a quando un amico che stava nelle vicinanze mi chiama e mi dice, “avete affittato la villa a un’agenzia di traslochi?, No perché qui c’è un gran traffico di camion”. In tutta fretta corriamo lì e vediamo che si stavano portando via tutti i mobili di pregio, gli arazzi, i tappeti. Un colpo studiato alla perfezione, che per fortuna eravamo riusciti a bloccare».

La droga e le prostitute

«Sempre nel litorale, affittiamo una casa a Capitana a dei turisti. Pagano due mesi in anticipo, tutti contenti. Alla fine scopriremo che erano soltanto dei prestanome e che la casa era stata utilizzata per nascondere droga che le forze dell’ordine trovarono dentro l’autoclave». E come dimenticare la ragazza moldava che chiedeva una casa in affitto da pagare anche 1.200 euro al mese, «diceva che voleva avviare la sua attività, peccato che si trattasse di una casa di appuntamenti». C’è poi quello che voleva vendere la casa “tutta pronta come nuova”: ma era un rudere con le stanze divise con i segni delle bombolette spray, o quello che voleva vendere un appartamento in una palazzina, già venduto.

Cambio di serrature

Ancora qualche anno fa alcune famiglie rom avevano occupato una casa per cui un intermediario era andato a chiedere informazioni in agenzia: avevano cambiato serrature e si erano trasferiti in pianta stabile. Morale della favola: per mandarli via c’erano voluti quattro anni e l’intervento delle forze di polizia.Poi ci sono gli accumulatori seriali con case sommerse di oggetti e spazzatura o quelli che «quando entriamo con gli acquirenti stanno guardano un film porno o sono in camera avvinti dalla passione». Per non parlare, delle cose più assurde. «Un ragazzo voleva vendere casa ma non ci faceva mai entrare in camera da letto. Si affacciava lui, nel buio più totale, e parlava con una fantomatica mamma che non voleva essere disturbata. Peccato che lì dentro però non ci fosse nessuno». E ancora, «una volta una gentile signora ci porta in giro tra le stanze e in una c’era il figlio al pc con un sistema di telecamere da cui spiava tutto il palazzo». C’è anche la categoria di chi prepara per bene l’abitazione da vendere «ma spesso si dimentica qua e là qualche oggetto e ci è capitato in più di un’occasione di trovare giochi erotici e cose simili in bella mostra. Si può ben capire l’imbarazzo nostro e degli acquirenti».

