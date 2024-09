Affissioni pubbliche, ritardi e polemiche 

Pubbliche affissioni: è polemica. A seguito delle garanzie ricevute sull’affissione di un manifesto all’ingresso del paese per pubblicizzare un evento in programma per sabato prossimo, l’ex assessora comunale Mariella Piredda, oggi rappresentante dell’associazione Don Bosco di Sant’Antioco, va su tutte le furie. «Dal servizio affissioni del Comune, a seguito del pagamento di 61 euro per la relativa tassa, mi avevano garantito l’affissione da lunedì scorso, invece non solo non è stato affisso, ma non mi dicono nemmeno quando sarà fatto. Ritengo la cosa inaccettabile e contesto soprattutto la modalità di interlocuzione con i cittadini. Ho chiesto spiegazioni e sono stata aggredita verbalmente dall’impiegata del servizio. Nonostante siamo una associazione di volontariato e svolgiamo un servizio per la comunità, veniamo trattati in questo modo. Non intendo lasciar cadere nel vuoto questa protesta». L’evento, per il quale è stata chiesta l’affissione del manifesto è “Costruire la propria identità” che si svolge sabato prossimo al Muma Hostel con Piero Ferrucci e Giuseppe Vercelli. «L’anno scorso il manifesto dell’evento lo misero al contrario, aggravando ulteriormente le spese sostenute». ( s. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA