Affissi 513 avvisi nei loculi: resti verso l’ossario  

“Il concessionario di questo loculo è pregato di presentarsi in direzione per urgenti comunicazioni”, un bigliettino bianco, appiccicato sulla lapide e contrassegnato dal logo del Comune, segnala le concessioni scadute e non regolarizzate.

Cinquecentotredici quelle incollate su altrettanti loculi e individuate nell’ordinanza numero 23, dove, manco a farlo apposta, l’ultimo dell’elenco messo nero su bianco dagli uffici di via Roma è Benedetto Scaduto, entrato in cimitero il 31 dicembre del 1986. A fargli compagnia ci sono altre 512 salme che riposano in loculi con “affitto” scaduto. Morti “abusivi”, secondo il regolamento vigente e l’ordinanza in questione che avvisa: “I familiari dei defunti si intendono informati con il presente avviso, reso noto mediante pubblicazione nell’albo pretorio e affissione all’ingresso del cimitero per trenta giorni”. Superato tale termine senza indicazioni dei familiari circa l’eventuale disponibilità e l'interesse a saldare il conto con il Comune (mediante rinnovo della concessione), si procede d’ufficio, con l’estumulazione e la collocazione dei resti del morto nell’ossario generale.

