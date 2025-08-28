«Affidiamo all’agenzia Forestas la vallata di Punta Molentis» 

Affidare all’agenzia Forestas la pineta di Campulongu, la vallata di Riu Trottu (Punta Molentis) e altri terreni, compresi quelli gravati da uso civico. È l’idea della Giunta comunale di Villasimius che ha partecipato, appunto, alla manifestazione di interesse di Forestas per cedere in gestione dei terreni da valorizzare e mettere in sicurezza dal punto di vista ambientale. In particolare l’affidamento a Forestas comporterebbe «un ulteriore sviluppo locale di Villasimius – viene sottolineato nella delibera di Giunta del sindaco Gianluca Dessì – attraverso il rafforzamento della manutenzione ambientale, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della lotta agli incendi e della valorizzazione sostenibile delle risorse naturali».

Inoltre, con l’apertura dei cantieri, ci sarebbero evidenti possibilità di ricaduta occupazionale. Il Comune, tra le altre cose, mette in evidenza il fatto che sino ad oggi la gestione di Forestas non è presente direttamente a Villasimius ma solo nella vicina Castiadas. L’affidamento diretto a Forestas potrebbe essere la soluzione migliore per recuperare nel miglior modo possibile le zone di Punta Molentis devastate dalle fiamme lo scorso 27 luglio. Zona che è comunque sotto stretto monitoraggio da parte dello staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Resta ancora da capire se quel che è rimasto delle auto bruciate abbia inquinato il sottosuolo. L’esito delle analisi dovrebbe arrivare la prossima settimana. ( g. a. )

