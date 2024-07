Affidato l’appalto per via del Minatore 

La sistemazione della disastrata via del Minatore si avvicina: è stato aggiudicato il bando comunale da un milione e 800 mila euro tramite il quale applicare l’accordo quadro generale studiato per la sistemazione di alcune delle più malconce strade comunali.

Ha vinto la società “Conglomerati bituminosi” e avrà come missione principale quella di riasfaltare viale del Minatore, uno degli accessi principali della città, da anni in condizioni pietose, vero tormento quotidiano per gli automobilisti: «Si farà di tutto – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – affinchè questo primo intervento scatti già fra luglio e agosto». Poi seguiranno gli interventi in altre realtà “dimenticate” della città e delle frazioni. Il Comune ha scelto il sistema dell’accordo quadro per rendere più snello il sistema di riparazione delle strade: è stato individuato un unico gestore per un limitato periodo di tempo che verrà chiamato a sistemare strade gruviera ogni volta che si profilerà la necessità.

