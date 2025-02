Affidato l’appalto per il nuovo ecocentro 

«Dopo il precedente bando andato deserto, la Regione ha completato la procedura di gara per la realizzazione dell’ecocentro comunale. È arrivata l’aggiudicazione definitiva, che consentirà l’avvio dei lavori tra pochi mesi». L’annuncio è dell’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. Dopo un’attesa lunga più di un decennio, anche l’ultimo tassello è andato al proprio posto. Non sembrano esserci più ostacoli alla costruzione dell'opera che sorgerà in via San Fulgenzio, nell’area verso la statale 554. Il cantiere è atteso entro l’estate.

L’iter

Il progetto esecutivo era stato approvato a gennaio 2024. Nel mezzo, un iter travagliato. Prima il completamento degli espropri (dei 6929 metri quadri dell’area di intervento solo 3365 erano di proprietà del Comune), poi, poco prima delle elezioni, l’affidamento della gara d’appalto alla Centrale unica di committenza della Regione, trattandosi di una procedura oltre il milione di euro. Sembrava tutto fatto già allora, ma a ottobre era arrivata la doccia fredda: criteri troppo stringenti e gara d’appalto deserta. Questa volta, però, i requisiti sono stati rivisti e a partecipare sono state oltre 50 aziende. A vincere la siciliana Gabriele Srls. L'importo totale dell’appalto è di quasi un milione e mezzo di euro. Il progetto prevede anche la realizzazione della viabilità d’accesso, le tempistiche dei lavori sono stimate in sei mesi dal momento in cui verrà aperto il cantiere.

La Giunta

«L’ecocentro rappresenterà un significativo passo avanti nella gestione dei rifiuti, saranno garantiti una migliore gestione della raccolta differenziata e un più efficace recupero di materiali», aggiunge De Roma. «Ci aspettiamo che i lavori procedano celermente, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale del territorio».

Soddisfatto anche il sindaco Tomaso Locci. «È un momento importantissimo per Monserrato, che aspetta l’ecocentro da più di quindici anni», dice. «Abbiamo avuto ragione nell’uscire da Campidano Ambiente: non solo abbiamo recuperato un milione di euro, dato che i cittadini pagavano servizio e manutenzione di un ecocentro mai realizzato, ma abbiamo anche ottenuto che la struttura sia di proprietà del Comune e su terreni nostri». Resteranno comunque operative le isole ecologiche automatizzate. L'obiettivo è quello di migliorare ancora i dati della raccolta differenziata, anche per ottenere vantaggi fiscali.

