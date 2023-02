Affidati i lavori per la pista ciclabile 

Sarà completata la pista ciclabile lungo la bretella che collega l’uscita sud di Dolianova alla Strada statale 387. Il Comune ha affidato l’incarico alla Tecnogen, impresa siciliana che si è occupata del primo intervento concluso il 17 novembre dopo otto mesi di lavori. Il nuovo appalto sarà finanziato con le economie del progetto principale pari a 76 mila euro. I lavori questa volta non comporteranno modifiche alla circolazione come avvenuto per la prima parte dell’intervento con l’istituzione del senso unico di marcia nella bretella. Una limitazione al traffico che insieme ai ritardi nella data di consegna, slittata di due mesi, aveva determinato molti malumori tra gli automobilisti, costretti ad allungare di alcuni chilometri il percorso per dirigersi verso Cagliari passando dalla circonvallazione di Serdiana.

Il nuovo appalto prevede la posa di una guaina in gomma colorata sulla base in cemento della pista ciclabile oltre all’installazione dei punti luce lungo il tracciato. Intervento che potrà essere effettuato in sicurezza senza bisogno di chiudere la strada. Una volta completate le opere, la pista sarà collaudata e messa finalmente a disposizione dei ciclisti e degli amanti delle passeggiate all’aria aperta. L’intervento complessivo, inserito nel programma di rigenerazione urbana e di sviluppo della mobilità sostenibile, costerà al Comune circa un milione di euro finanziato attraverso un mutuo concesso dal Credito Sportivo. Il tracciato si collegherà ad altri due stralci della rete ciclabile urbana, uno già ultimato e l’altro in fase di progettazione.