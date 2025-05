Affidate in adozione 78 aiuole 

A ogni aiuola hanno abbinato un numero. Nel censimento ufficiale condotto dal Comune di Tortolì se ne contano 78. Tutte adottabili dai cittadini che vorranno prendersene cura. Il progetto “Adotta un’aiuola” prende forma e sostanza con l’iniziativa che l’ente ha promosso per recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune. Sono 175mila i metri quadrati di verde che entrano in gioco. Su una parte hanno già messo gli occhi associazioni, imprese e attività commerciali il cui impegno verrà riconosciuto con la posa di una targhetta pubblicitaria.

La mappa

Il censimento contiene aiuole di svariate superfici. Dai 21 di piazza Generale Serpi ai 16.965 del parco San Gemiliano, attorno alla torre, passando anche dai 10.748 di piazza Rinascita. Ce n’è per tutti i gusti e le tasche e, numeri alla mano, ciascun residente ha a disposizione 15 metri quadrati da curare. Nell’elenco sono censite 31 piazze, aiuole spartitraffico, angoli di marciapiede che collegano più strade e parcheggi. Coinvolto tutto il territorio comunale, da Monte Attu ad Arbatax, da Baccasara al centro e alle zone costiere. «Vogliamo coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione. Ma con quest’iniziativa - spiegano dalla maggioranza - proponiamo di sensibilizzare i cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni e le scuole sulla tutela e salvaguardia del territorio attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale». L’obiettivo del progetto, che sta coinvolgendo la comunità, è creare un percorso di cittadinanza attiva. «Vogliamo stimolare e accrescere il senso di appartenenza, generare elementi di costante attenzione al degrado urbano, creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano e incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione e la cura degli spazi nei modi previsti dal regolamento».

Lavori in corso

«L’elenco stilato - precisa Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - è dinamico, anche perché nel corso del tempo potranno essere inserite anche altre aree in cui poter sviluppare il progetto». Quello che contiene le 78 aree adottabili, 12 delle quali sono già state impegnate da terzi che rientreranno nelle aree adottabili alla scadenza o alla mancata cura da parte del privato), è un elenco redatto in collaborazione con il servizio Ambiente che raccoglierà tutte le manifestazioni di interesse verso gli spazi. Per disciplinare l’adozione di aree e spazi verdi, la Giunta di Marcello Ladu ha approvato un regolamento senza particolari vincoli, se non quello di tutelare le specie autoctone.