Affidata la gestione dei campi di padel 

La lunga attesa volge al termine. I campi di padel di via San Fulgenzio a Monserrato, costruiti l’anno scorso ma mai utilizzati, stanno per essere aperti. La ditta Pellegrini, che li ha realizzati nell’ambito della riqualificazione dell’area, ha concluso l’accordo per affidarne la gestione. Entro Pasqua l’inaugurazione, una volta ultimati gli ultimi dettagli, come l’allestimento del chiosco. Nei prossimi anni i campi passeranno poi in gestione al Comune, che realizzerà una manifestazione d’interesse per l’affidamento.

