Affidamento triennale per il bagno della spiaggia della Caletta 

A Carloforte sono in corso i preparativi per la stagione estiva, tra pulizie e servizi da garantire in vista del maggiore afflusso di visitatori. Tra questi, l’amministrazione comunale si prepara a dare in gestione il bagno pubblico della spiaggia della Caletta, che dovrà rimanere aperto e funzionante per tutto il periodo estivo, a servizio dei bagnanti che frequentano la spiaggia. L’affidamento della concessione sarà triennale, arrivando fino 30 settembre 2027; secondo le condizioni stabilite dalla Giunta comunale dovrà essere operativo almeno quattro mesi all’anno (giugno, luglio, agosto, settembre) per garantire il servizio nel periodo di massimo afflusso nella spiaggia. Il canone mensile che il concessionario dovrà versare al Comune è di 100 euro, l’apertura giornaliera del bagno pubblico dovrà essere ad orario continuato, per non meno di otto ore al giorno mentre la tariffa massima che si potrà applicare per ogni utilizzo è di un euro.

La procedura negoziata sarà effettuata sul portale Sardegna Cat. «La categoria di riferimento è AR27 - si legge in un avviso del Comune - si invitano gli operatori interessati ad accertarsi della propria iscrizione alla categoria». (a. pa.)

