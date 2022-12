Affetto e decoupage per non sentirsi soli 

«Abbiamo cercato di stare il più vicino possibile a queste persone che spesso hanno tanto bisogno di stare insieme e di sentirsi impegnate», dice la presidente di Anteas Veronica Muru, «per questo le ore di laboratorio, che può essere di cucito o di lavorazione del legno, sono intervallate dal momento del the, per parlare e confrontarsi. Lo scopo è proprio aiutare a non sentirsi soli, a sentirsi attivi. E il ringraziamento più bello è quando ci dicono che a Anteas si sentono a casa». Laboratori che «sono stati anche l’occasione per l’integrazione con le altre culture, tra le partecipanti sono arrivate anche signore musulmane». Chiunque, aggiunge Muru, «può partecipare e noi riceviamo da loro una grande carica. Adesso ci sarà anche una parte dedicata all’ascolto e da gennaio sarà presente una psicologa per chi ha bisogno».

Per vincere la solitudine a volte basta poco: una parola di conforto, qualche ora insieme, dei lavoretti di gruppo per far volare i pensieri. Per questo il progetto Terzo Quartu realizzato dall’associazione Anteas nell’ambito dei progetti di Coesione sociale promossi dall’assessorato alle Politiche sociali e finanziati dal Comune, ha colpito nel segno.

In poco tempo è riuscito a riunire anziani e persone in difficoltà, prendendoli dalle loro case, portandoli in sede e coinvolgendoli in laboratori creativi. Tra poco arriverà anche una psicologa e ci sarà un’apposita parte dedicata all’ascolto.

I bisogni

«Abbiamo cercato di stare il più vicino possibile a queste persone che spesso hanno tanto bisogno di stare insieme e di sentirsi impegnate», dice la presidente di Anteas Veronica Muru, «per questo le ore di laboratorio, che può essere di cucito o di lavorazione del legno, sono intervallate dal momento del the, per parlare e confrontarsi. Lo scopo è proprio aiutare a non sentirsi soli, a sentirsi attivi. E il ringraziamento più bello è quando ci dicono che a Anteas si sentono a casa». Laboratori che «sono stati anche l’occasione per l’integrazione con le altre culture, tra le partecipanti sono arrivate anche signore musulmane». Chiunque, aggiunge Muru, «può partecipare e noi riceviamo da loro una grande carica. Adesso ci sarà anche una parte dedicata all’ascolto e da gennaio sarà presente una psicologa per chi ha bisogno».

Il percorso

Tutti i partecipanti al progetto si sono ritrovati nei giorni scorsi a Casa Olla in un’iniziativa in collaborazione con Genti Arrubia, per mostrare i loro lavori e festeggiare tutti insieme questa prima parte di percorso.

Le storie

C’era Eleonora Deiana 71 anni, che racconta: «Io sono vedova, mio marito è morto a luglio e in Anteas ho trovato la mia salvezza. Da un momento all’altro mi sono ritrovata sola, poi ho trovato loro e mi stanno aiutando molto, quando si chiuderà questo progetto voglio diventare una volontaria».

Accanto a lei Maria Rosaria Saba 77 anni: «Una cosa bellissima, ci vengono anche a prendere a casa. Ho deciso di partecipare perché sono sola e questo serve per socializzare. Ho conosciuto tante persone».

Come Maria Piga 82: «Questo progetto è stato un salvavita. Tra pandemia e tutto il resto è stato un lungo periodo di solitudine. Ci facciamo un sacco di risate e ci danno pure il the con i biscotti». Evelina Angiu 77 anni arriva elegantissima con pelliccia e cappello rosso: «Mi piace stare tutti insieme, mio figlio me lo dice sempre “mamma esci e divertiti!”».

C’è spazio anche per i più giovani, come Paolo Cara che di anni ne ha 25. «Mi è piaciuto moltissimo. Ho fatto decoupage e sono stato con le signore che sono diventate un po’ le mie nonne». Giovanna Fresi 55 annui aggiunge: «Il mio incontro con Anteas è avvenuto per caso, ho chiesto il servizio del taxi solidale per fare delle visite e adesso eccoci qui». Qui dove questa associazione, fatta tutta di donne, dalla messa su strada del taxi solidale ne ha fatte davvero tanto, sempre vicino ai più deboli e alle fasce meno fortunate.

