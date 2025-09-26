Afferra la ex per il collo e la accoltella: operaio in carcere 

Ha afferrato per il collo la sua ex e l’ha ferita a un polso con un coltello da cucina, poi è fuggito, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri, chiamati dalla vittima della violenza. È successo a Elmas giovedì notte, e per la coppia non sarebbe un episodio isolato. A finire in una cella del carcere di Uta è stato Marcello Pinna, 54 anni, operaio, residente proprio a Uta: i militari della Sezione radiomobile del Comando provinciale di Cagliari lo ritengono responsabile di maltrattamenti in famiglia.

A chiedere aiuto al 112 è stata una donna di 63 anni, aggredita da Pinna nella propria casa, a Elmas. L’operaio è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze.

Grazie all’intervento del 118, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove le lesioni, fortunatamente, sono state giudicate guaribili in pochi giorni. Nel corso della notte la donna ha confidato ai militari di subire da anni minacce, ingiurie e percosse da parte del suo ex: sono state così attivate le tutele previste dal Codice rosso, il protocollo attivato per difendere le vittime di violenza domestica e di genere e prevenire tragedie.

Marcello Pinna, assistito d’ufficio dall’avvocata Antonella Sotgia, resta in attesa dell’udienza di convalida. L’inchiesta è affidata al pm Enrico Lussu. (m. n.)

