Affascinante “Tenore” È la grande bellezza della nostra tradizione 

«Per il secondo anno ci addentriamo nelle radici del canto a tenore insieme ai nuovi paesi che si sono uniti alla famiglia del Pedras et Sonus 2023», ci racconta Zoe Pia, classe 1986, musicista e compositrice mogorese, direttrice artistica del Festival. «La missione di diffondere la bellezza dell'Isola promuovendo il turismo culturale in bassa stagione, si unisce alla nostra volontà di coinvolgere le nuove generazioni e le famiglie verso la conoscenza dell'unicità della Sardegna, ricca di storia e tradizione».

I protagonisti

Così oggi e domani tra i comuni di Mogoro, Pabillonis, Morgongiori e Pau ritorna l’edizione autunnale di “Tenore”, costola del Festival Pedras et Sonus, tra gli appuntamenti musicali di spicco in Sardegna. Due giorni ricchi di appuntamenti all’insegna dell’ecologia, dell’incontro e dello scambio, con un cartellone che avrà tra i protagonisti il Tenore S’Affuente di Ottana, il Tenore di Bitti Mialinu Pira, il Tenore Su Connottu di Fonni e il Tenore Cunzertu De Abbasanta.

Il programma

Il primo appuntamento dell’edizione autunnale di "Tenore” si terrà oggi alle 9.45 al Nuraghe Cuccurada di Mogoro, già scenario degli eventi estivi della manifestazione: protagonista il Tenore S’Affuente di Ottana con un repertorio che spazierà tra Boghe a sa seria otzanesa, Su ballu de s’affuente, Su passutorraucantau, Su dillucantau e Muttos. L’ingresso al concerto è gratuito. La mattinata permetterà di condurre i visitatori alla scoperta più ancestrale del monumento millenario, collocato nel parco archeologico di grande valenza storico-culturale e turistica sia per le sue monumentali strutture architettoniche che per le straordinarie testimonianze di una frequentazione umana di oltre 5000 anni che va dalle fasi finali del neolitico (4000 a.C.) sino alla fine dell’età medievale (XV sec. d.C.). Il costo della visita guidata è di 8 euro. Alle 16.30 sarà Pabillonis a ospitare il secondo appuntamento della giornata: con una lezione-concerto del gruppo Tenore di Bitti Mialinu Pira in partenza dal Nuraghe Santu Sciori con destinazione presso la chiesa di San Lussorio. In occasione dell’evento, a ingresso gratuito, verranno coinvolte le scuole del territorio.

Domani alle 11.30, invece, il caratteristico paesino di Morgongiori ospiterà l’esibizione dei Tenore Su Connottu di Fonni – con Davide Mureddu (vohe), Maurizio Muntone (messuvohe), Gianni Curreli (bassu) e Andrea Casula (hontra) - nella Chiesa di Santa Sofia in occasione della festa patronale. L’ingresso è gratuito. Alle 15 a Pau, l’archeologa Giulia Balzano condurrà i visitatori e il pubblico nel Parco dell’Ossidiana del Monte Arci, illustrando la vita e le prime attività umane della zona in particolar modo legate alla lavorazione dell’ossidiana (costo della visita archeologica 5 euro). Al termine della passeggiata i partecipanti verranno deliziati dalle note del Tenore Su Cunzertu de Abbasanta (biglietto per il concerto a 3 euro). I cinque cantori - Franco Piras (oghe), Silvano Flore (mesuoghe), Peppino Cocco (mesuoghe), Thomas Piras (bassu), Agostino Putzolu (contra) - ognuno con estensioni vocali e timbri diversi, sono membri della nuova formazione nata nel 2019, con alle spalle l’importante tradizione del gruppo originale costituitosi già dal 1981, allora col nome “Su CuntzertuAbbasantesu”.

In tutti gli appuntamenti la narrazione per i più piccoli sarà affidata all’animatrice Tatabolla e i concerti saranno anticipati dalle prove aperte.

