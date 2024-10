Affari persi, colpa di luce e acqua 

Ben una settimana di preavviso per annunciare con volantini affissi all’ingresso dei palazzi e dei negozi che ieri nella zona alta del corso Garibaldi e vie limitrofe, sarebbe mancata la corrente elettrica dalla 8.30 sino alle 16.30. Tanto che molte attività hanno deciso giocoforza di abbassare le serrande rinunciando ad una giornata di lavoro e di incassi. E invece la corrente non è andata via, ma gli incassi sì. «Cose da pazzi, ci hanno chiuso due attività per nulla», protesta Salvatore Pranteddu del ristornate Tascusì e titolare di una bottega di prodotti tipici. Così a Nuoro scoppia la protesta dei commercianti costretti a subire disservizi su beni primari in una città che per metà ieri ha dovuto fare a meno dell’acqua tanto da chiudere molte scuole, e dall’altra l’energia (questa solo annunciata) con attività commerciali ferme.

La protesta

Un mercoledì di fatica e sofferenza per cittadini e attività commerciali. Nella parte alta del Corso il bar ha abbassato la serranda. Senza corrente elettrica impossibile fare caffè o drink. Così anche la bottega di Pranteddu e il ristorante. Stesso copione dalle parti di via Toscana perché senza acqua non si lavora. Così come migliaia di studenti ieri rimasti a casa: per la seconda volta in due settimane nessuna delle scuole interessate dell’interruzione idrica decisa da Abbanoa è stata servita da autobotti per garantire la didattica, o dotata di serbatoi d’accumulo. Le mamme alzano la voce, come gli operatori. «Ci hanno chiuso due attività inutilmente - dice Pranteddu -. Temendo gli sbalzi di corrente che mi avrebbero causato dei danni sono venuto nel ristorante per verificare la situazione e a sorpresa ho trovato la luce. Io ho rifiutato lavoro e mandato via gente, ma alle multinazionali non interessa».

Più rispetto

«Mi chiedo se si possa parlare di un procurato allarme - ragiona il presidente di Confesercenti Roberto Cadeddu - di certo un grave disservizio che pesa enormemente in una fase economica complicata come quella che stiamo attraversando. Questo succede in una città che per qualsiasi lavoro che deve essere fatto per prima cosa chiude tutto. La situazione è surreale in un pezzo della città le attività chiudono per l’acqua, nell’altro per l’energia. Certi lavori devono essere programmanti con più attenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA