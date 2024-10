Affari online, spariscono i negozi 

Parola d’ordine “delivery” o, per dirla in maniera più tradizionale, consegna a domicilio. Fattorini che a qualsiasi ora del giorno, festivi compresi, bussano alla porta per recapitare pacchi di ogni dimensione: anche Oristano cede al fascino degli acquisti online ma a farne le spese sono soprattutto i negozi di vicinato.

Il boom

Basta un dato a riassumere la situazione: nei primi sei mesi del 2024 Poste italiane ha registrato in città e provincia un’impennata di consegne pari al 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è solo una fetta del voluminoso traffico affidato ai corrieri.

Che si tratti di abbigliamento, accessori, prodotti di bellezza, libri, attrezzature di ogni sorta e perfino farmaci poco importa, il carrello è sempre più virtuale.

La concorrenza ai “locali di prossimità” è spietata: qualcuno si adegua e alla vendita in negozio affianca quella sul web abbracciando la transizione digitale, in tanti però gettano la spugna.

Il crollo

Anche il secondo semestre dell’anno, seguendo l’andamento del primo, è negativo in provincia.

Secondo i dati diffusi da Movimprese, analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere per conto dell'Unioncamere, tra aprile e giugno le nuove iscrizioni sono state 124, esattamente la metà di quelle che hanno chiuso i battenti, 248.

Il dato delle attività registrate cala dello 0,87% e frena (assieme a Cagliari) il tasso di crescita dell’Isola.

Il 2023 aveva dato l’illusione di una timida ripresa, facendo registrare nei dodici mesi un saldo positivo tra nuove iscrizioni (569) e cessazioni (545) pari a più 24, con 14.397 imprese registrate di cui 12.720 attive.

Mettendo a confronto la variazione percentuale delle aziende operative fra giugno 2023 e lo stesso periodo dell’anno in corso, la cifra è però allarmante: meno 3,9% contro una media nazionale dello 0,5 per cento.

Il dato

Attualmente in provincia risultano attive 1.692 società di persone, 9.195 imprese individuali, 345 cooperative e 29 consorzi.

Nel quadro generale, che già di suo si presenta con tinte fosche, non brilla la città capoluogo che delle circa 70mila attività operative rappresenta appena il 5%, con 2.967 imprese attive.

L’e-commerce ha cambiato le abitudini dei consumatori, portando a una crisi profonda i negozi di città e paesi.

È sufficiente passeggiare per le vie del centro cittadino per farsi un’idea: saracinesche abbassate e insegne storiche ormai spente con gli acquisti che invece volano alti nella rete. La desertificazione delle vie dello shopping però è solo una faccia della medaglia, l’altra è la drastica riduzione delle opportunità di lavoro e delle buste paga complessive. Non per postini e corrieri a quanto pare che invece hanno una mole di lavoro sempre più alta.

