La vecchia acciaieria alle porte di Cagliari non c’è più: demolita. Nell’area di 40 ettari si pianifica un mega centro commerciale destinato a sconvolgere l’ingresso della città capoluogo, a ridosso dell’aeroporto. Sull’area, però, sono tanti i dubbi messi nero su bianco da funzionari regionali e non solo. Sull’operazione pesa come un macigno il ricorso di una delle più potenti famiglie cagliaritane: inquinamento, vincoli aeroportuali ed effetti cumulativi dei centri commerciali.

