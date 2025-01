Affari in calo nel mercatino ambulante 

Affari in calo nel mercatino degli ambulanti di Uta. La zona, al centro del paese, è strategica, non mancano i parcheggi, il problema è la crisi. Eppure ogni martedì si rinnova il rito del bazar dove lavorano trenta esercenti. In attesa di tempi migliori.

«Non c’è molta differenza tra paese e paese, il guadagno è uguale in ogni posto», dice Fabiano Filippino, fioraio di Decimomannu, «la vendita è in calo, anche perché ci sono tanti negozi di fiori in paese». D’accordo Giuliano Casula (frutta e verdura), di Uta: «Da dopo le feste, c’è un calo. Molte persone hanno già speso. Ma allo stesso tempo, spero che il bel tempo ci possa aiutare. Anche il maltempo non ci ha mai aiutati. In generale si potrebbe fare di più». È d’accordo Teresa Musiu (frutta e verdura) di Uta: «Sta sempre peggiorando. Purtroppo la nuova generazione preferisce andare nei centri commerciali. Il mercato non è più frequentato come una volta, regge, ma non come prima». Maurizio Desogus (abbigliamento) di Elmas, nota che «la crisi c’è, troppo forte la concorrenza di commercianti stranieri e del web. A Uta va abbastanza bene, forse perché vicino ad altri paesi».

Tra i più positivi c’è Francesco Orrù (biancheria), di Assemini: «Ci sono molti paesi dove il mercato è molto calante. Qui e a Capoterra va un po’ di più, ma c’è un problema in tutti i paesi. A Uta abbiamo un po’ di clienti affezionati. Ci sono poi le vendite online che ci danneggiano. Per migliorare sto per aprire un e-commerce, una prova».

Per altri ambulanti le vendite sono stazionarie: «Rispetto agli anni scorsi è sempre uguale», dice Dimitri Sitziza (pescivendolo). La pensa cosi anche Massimo Boi (abbigliamento per bambini), di Elmas: «Uta è un mercato dove va un po’ meglio. Ci sono altri paesi dove è un disastro. Qui aiuta la posizione, al centro del paese di fronte al Comune». Molto positivo c’è Enrico Lecis (alimentari) di Serrenti: «Il mercato va abbastanza bene, perché è in zona centrale. Qui le persone anziane possono venire quando vogliono».

Per il sindaco Giacomo Porcu «il mercato settimanale è una buona opportunità per completare l'offerta ai cittadini. Grazie al fatto che il mercato si trovi al centro del paese, in un'area molto fornita di servizi e parcheggi rende possibile alle migliaia di consumatori di poter fare la spesa in un "centro commerciale" all'aria aperta».

