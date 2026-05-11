Affari d’oro alla mostra del bestiame 

La mostra regionale degli ovini si è chiusa con un buon bilancio di pubblico e scambi commerciali. A Macomer sono arrivati 12 allevamenti di tutta l’Isola, oltre 300 i capi esposti, di alto livello genetico, mentre sono stati 100 gli arieti venduti. Numeri a rimarcare l’importanza di una fiera che consente alle aziende di programmare la propria attività in un confronto continuo con il meglio del comparto in Sardegna.

«Quest’anno si è tornati a “su connottu”, con la contrattazione. I veri protagonisti sono stati gli allevatori, arrivati da tutta l’isola per valorizzare un settore importante della nostra economia». Parola del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, che annuncia novità per il prossimo anno.

Il bilancio

Il premio per il miglior allevamento è stato assegnato all’azienda di Mario Picciau di Monastir. Altri premi specifici valorizzano il livello raggiunto, a rappresentare la qualità degli allevamenti di tutta l’Isola. Ottime relazioni e transazioni hanno caratterizzato la due giorni nella quale il pubblico ha gradito la proposta e l’allestimento dell’organizzazione. Soddisfatto l’assessore Luciano Mazzette: «Ringraziamo le aziende. La loro presenza è sempre fondamentale per dare un senso a questi momenti che hanno lo scopo di fare il punto sulla qualità del bestiame e premiare le migliori realtà aziendali sarde, provenienti da tutta l’Isola, per gli sforzi che compiono durante l’anno».

Verso il futuro

Successo anche per le venti aziende dell'agroalimentare, che hanno messo in mostra il meglio delle produzioni delle campagne, dimostrando una vitalità che non è mai scontata e che va comunque riconosciuta e valorizzata. A rendere viva la manifestazione il contributo di tante associazioni locali e gruppi, che hanno dato il loro apporto, in particolare la compagnia barracellare e l’Agenzia Forestas. E fondamentale è stato il lavoro della struttura comunale che, come sempre, ha messo in moto una macchina organizzativa perfettamente funzionante. «Siamo contenti del risultato ottenuto viste le condizioni del periodo e il disagio creato dal maltempo – dice l'assessore – ci proiettiamo alle edizioni future sempre più convinti che Macomer può continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione del comparto ovino e di tutte le filiere produttive ad esso legate».

RIPRODUZIONE RISERVATA