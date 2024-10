Affacci mozzafiato sul mare sardo 

Dai boschi incantati alle coste della Sardegna. Dai grandi alberi che dominano le foreste di “Sas Vaddes” o “Su Chessariu” agli affacci sul mare con viste che lasciano senza fiato. Il secondo volume di “Camminare in Sardegna 2”, collana curata dal geografo nuorese Matteo Cara, in uscita domani con il quotidiano, ci porta sugli itinerari di trekking che si snodano lungo le coste dell’Isola. Dodici percorsi che vanno dai “classici” luoghi del Selvaggio blu, come Cala Biriala, fino a mete meno conosciute del Sulcis o quasi impensabili come la camminata che si snoda sopra il Pevero, a “Monti Zoppu”, tra stazzi, graniti e spiagge dal mare azzurro.

Il volume

«Quasi fossero elementi scontati, coste e mare si propongono spessissimo come proscenio delle escursioni che calpestano i paesaggi sardi, ma nonostante la loro prevedibile presenza, si impongono sempre come elementi di pregio, impreziosendo ogni passo e stupendo invece il visitatore che è abituato solo a trovare in scenari montani lo sfondo delle proprie camminate – spiega Matteo Cara - Le coste sarde sono ambienti eccezionali e fragili, dove le difficili condizioni del vento e della salsedine hanno imposto alla vita severi adattamenti nel corso dei millenni: tra le rocce si trova una moltitudine di piante rare ed endemiche, spesso esclusive di pochi tratti di costa, mentre le falesie sono abitate da colonie di uccelli che trovano qui luoghi sicuri per riprodursi, anche se ormai troppo spesso disturbati dalla curiosità dell’uomo e dell’industria turistica».

Le escursioni

E cosi si rimane spesso colpiti dalla bellezza di alcuni paesaggi ma anche da itinerari che non ti aspetti. A “Monti Zoppu”, a pochi passi dai simboli della mondanità e del lusso che si accompagnano al marchio Costa Smeralda, sopravvive un angolo di rocce e macchia mediterranea «che pare essere sospeso nel tempo e provenire da un altro spazio, quello dei “Monti di Mola”, il nome antico di questi luoghi». Il rilievo isolato tra Romazzino e il Grande Pevero, un cumulo di rocce scolpite dal tempo, si affaccia su un mare da cartolina, tra stazzi abbandonati e isolati, grandi recinti delle capre e soprattutto Lu Rotu, un’aia per la trebbiatura del grano che compare come un miraggio in un luogo arido e pietroso.

I faraglioni di Nebida e Concali su Terrainu, quella roccia che spunta dall’acqua e che tutti conoscono con il nome di Pan di Zucchero, sono un riferimento costante per lo sguardo dell’escursionista che, invece, si trova ad affrontare un esile sentiero sulle impervie vallate costiere. «Anche qui ci si muove in un ambiente di eccezionale pregio paesaggistico. Nella costa si affacciano innumerevoli testimonianze di archeologia mineraria e la roccia stessa racconta una storia geologica antichissima – osserva Cara – sulle tracce del Cammino minerario di Santa Barbara e degli antichi sentieri dei minatori si scopre un angolo straordinario».

Infine, non va dimenticato anche il promontorio di “Punta del Lliri”, com’è chiamato nel catalano parlato ad Alghero, che si allunga sul mare dominando la rada di Alghero e la baia di Porto Conte, «l’antico Portus Nympharum su cui si affacciarono le città degli antichi sardi e, più tardi, quelle dei popoli che vennero a commerciare e conquistare le coste dell’Isola». Un luogo che pare «quasi progettato dalla natura nella sua posizione perfetta e si innalza con falesie altissime», conclude Matteo Cara. Tre esempi dei percorsi che si troveranno sul volume in uscita domani. Di sicuro non si rimarrà delusi. E ora, zaino in spalla e camminare.

