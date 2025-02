Afd vola ma vince la Cdu. Crolla la Spd 

BERLINO. Friedrich Merz ce l’ha fatta e sigilla la sua vittoria come «storica». I tedeschi hanno premiato la sua Cdu e gli hanno offerto il timone per le prossime consultazioni di governo. Dopo una campagna elettorale tesissima, in Germania i numeri non lasciano troppi dubbi fin dagli exit poll: sarà lui il prossimo cancelliere.

Obiettivo 316

Olaf Scholz è sconfitto, si prepara a lasciare la scena col viso contrito e ammette «amarezza». Mentre l’ultradestra, che si afferma per la prima volta come secondo partito nella Repubblica federale, raddoppia i consensi rispetto a quattro anni fa. Non è esplosa però, come pure si era temuto, oltre la soglia del 20%, da tempo previsto dai sondaggi. «Benvenuti alla Konrad Adenauer Haus, in questa storica serata, il 23 febbraio 2025. Noi, la Cdu e la Csu, l’Unione, abbiamo vinto queste elezioni», ha scandito il rivale interno di Angela Merkel, arrivato al successo dopo aver incassato, nel passato, tante sconfitte. Ma ad aspettarlo c’è uno scoglio notevole: resta incerto che i numeri bastino per una Grosse Koalition a due, l’unica squadra ritenuta davvero stabile. Decisivi saranno i dati di Liberali e Bsw, ancora sul filo del rasoio in serata rispetto alla soglia di ingresso in parlamento del 5%. Se dovessero farcela entrambi ad entrare nel Bundestag, una coalizione a tre sarebbe la strada obbligata per raggiungere almeno il numero magico dei 316 seggi necessari su 630.

Il margine

Ieri sera stando alle proiezioni della tv pubblica Ard la Cdu aveva il 28,6% (nel 2021 prese il 24,1), l’Spd crolla al 16,3 (rispetto al 25,7% che consegnò il timone a Scholz). Afd vola al 20,4% (e raddoppia i consensi che nel 2021 erano ancora al 10,4). I Verdi restano al 12,3% (contro il 14,7 di allora). La Linke risorge con un balzo all’8,5% (era al 4,9). Mentre il partito Bsw di Sahra Wagneknecht esordisce con un buon 4,9% ma rischia di non entrare al Bundestag, come i liberali dell’Fdp dati al 4,7% (dopo l’11,4% di 4 anni fa che fece sì che conquistassero un posto nella coalizione Semaforo di Scholz, poi fatta crollare proprio da loro), che restano fuori dal Bundestag (ieri notte il leader Christian Lindner ha scritto su X: «Adesso esco dalla politica attiva»).

L’ultradestra brinda

L’esito delle elezioni anticipate (che hanno segnato un’affluenza record dell’84%) si è dunque confermato un successo per l’ultradestra guidata da Alice Weidel. La donna che ha scelto di radicalizzare la propria posizione, approfittando anche dell’appoggio degli Usa e di un clima di generale incertezza scanditi dagli endorsement di Elon Musk, la spinta di Jd Vance e un’ondata di terrore senza precedenti, in un susseguirsi di attentati che hanno colpito Berlino - venerdì sera l’ultimo attacco col coltello, di matrice antisemita, al memoriale alla Shoah - e anche nel resto del Paese. «Un risultato storico, abbiamo raddoppiato i nostri voti», ha esultato la leader. «Siamo pronti a governare, le nostre mani sono tese», ha aggiunto, puntando all’abolizione del cordone sanitario che isola il suo partito. Un’atmosfera desolata avvolge invece la Willy Brandt Haus, dove il cancelliere Scholz ha ammesso «l’amara sconfitta» e rivolto i suoi auguri al vincitore, cui passerà il testimone, restando un semplice parlamentare. È stato poi il presidente Lars Klingbeil ad annunciare «un cambiamento generazionale» nei socialdemocratici tedeschi, che dovranno innovare programmi e personale. Per il resto, a poche ore dal voto, sono già partiti i segnali per le trattative.

«Negoziati veloci»

«I negoziati dovranno essere veloci. Il mondo non ci aspetta. La Germania deve avere un governo affidabile», ha scandito Merz, prima di lanciare la festa del partito. L’alleato bavarese della Csu, Markus Soeder, ha ribadito il veto su una coalizione con i Verdi: «Robert Habeck ha perso, devono andare all’opposizione. Se i liberali ce la facessero, sarebbe meglio governare con loro e i socialdemocratici, che hanno già promesso un rinnovamento». Sul fronte dell’Fdp, Christian Lindner si è detto pronto a lasciare la politica se il partito dovesse finire fuori dal Parlamento. Mentre il suo vice Wolfgang Kubicki ha provato a mettere i suoi paletti: un rifiuto nei confronti degli ecologisti arriva anche da loro, con il no all’ipotesi di una coalizione “Giamaica”.

RIPRODUZIONE RISERVATA