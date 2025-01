Afd scopre le carte: «Frontiere blindate» 

Berlino. Il discorso di Alice Weidel inizia scandendo i colori della bandiera tedesca, «nero, rosso, oro!». Trampolino di lancio di un intervento privo di inibizioni, in cui la leader dell’ultradestra di Afd, eletta dal congresso di partito come candidata cancelliera per le urne del 23 febbraio, ha scoperto le carte senza troppe remore. «Cosa faremo se al timone ci saremo noi?» ha urlato con tono quasi minaccioso, prima di dare le sue risposte. Eccone alcune. Afd intende uscire dalle politiche climatiche dell’Ue, abbattere le pale eoliche «della vergogna» e tornare al nucleare: «E riapriremo il Nord Stream, statene certi!», ha tuonato dal palco. Alternative fuer Deutschland vuole chiudere le frontiere: «Le blinderemo!. E lo dico in modo chiaro: se dobbiamo chiamarla re-migrazione, si chiamerà re-mi-gra-zio-ne!».

Un passaggio inquietante è stato dedicato anche alle politiche sui gender, dalla leader gay che ha notoriamente una compagna: «Chiuderemo i gender studies e cacceremo via questi professori!». Non ha avuto peli sulla lingua, rafforzata anche dall’amicizia di Elon Musk, Alice. E del resto mentre parlava a Riesa, in Sassonia, la leader di Alternativa per la Germania ha potuto contare sull’aiuto del miliardario di Tesla, che le ha offerto la sua piattaforma X per far visualizzare il congresso in streaming, anche sul suo profilo personale.

