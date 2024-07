Afa oltre i 40 gradi, ma al Nord rischio nubifragi 

ROMA. Non solo temporali, ma anche tornado e nubifragi: lo scenario meteorologico dei prossimi giorni nel nord Italia, in particolare in Veneto ed Emilia-Romagna, è preoccupante. Il rischio, infatti, è il passaggio da temperature bollenti (per oggi sono 13 le città italiane da bollino rosso) a fenomeni estremi.

L'alta pressione di origine africana, infatti, cedeà il posto a una perturbazione proveniente dall'Atlantico che dopo Francia e Germania interesserà il Nord Italia, in particolare venerdì, portando aria fredda in quota e non solo. «Dopo un periodo senza precipitazioni - sottolinea Tommaso Torrigiani, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr – ora ci sono le condizioni per lo sviluppo di forti temporali». Precipitazioni già da domani, ma «venerdì non sono esclusi fenomeni estremi, conseguenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, come tornado e nubifragi».

Nel resto d'Italia, intanto, fa sapere “iLMeteo.it”, si registrano punte di 40 gradi a causa dell'anticiclone africano: tra le zone più calde Roma, Terni, Frosinone, Taranto, Firenze e alcune aree interne della Sardegna. Le masse d'aria caldissime dell'anticiclone, provenendo dal Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà il clima afoso, soprattutto di notte, quando le temperature non scenderanno mai sotto i 20 gradi.

