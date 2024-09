Aeroporto, volano le adesioni 

Sì all’azionariato popolare per l’aeroporto. Ma senza voli pindarici. Gli imprenditori turistici, con la dovuta cautela, strizzano l’occhio alla proposta di Aliarbatax. La ripresa dello scalo, è il quadro organizzativo delineato dall’amministratore unico Rocco Meloni, sarà graduale. Prima con un Cesna da 9 posti, l’anno successivo con un aereo da 19 posti e infine, a regime finale, tramite un Atr 42 o 47 di 42 o 72 posti. Sono i migliori auspici dell’auspicato azionariato popolare. L’iniziativa, estesa a 67 albergatori del territorio, è stata accolta con un profilo positivo dagli operatori del settore turistico-ricettivo.

Le reazioni

Carlo Amaduzzi, dell’Hotel Domus de janas di Bari Sardo, è disponibile: «Ho chiesto delucidazioni su alcuni punti. Sono disposto a partecipare ma - puntualizza il presidente di Asshotel Confesercenti Nuoro-Ogliastra - serve chiarire bene cosa si può fare e cosa no. L’ipotesi più semplice sarebbe quella di prendere contatti con una compagnia aerea, ad esempio Air Dolomiti, per capire il grado di interesse a sostenere la ripartenza concreta». L’handicap dei trasporti tiene in ostaggio lo sviluppo territoriale. «Come sempre - dice Francesco Bovi, manager del gruppo turistico Bovi’s Hotels - ribadisco che la nostra zona è negativamente influenzata dalla situazione dei trasporti, in particolar modo dalla distanza dagli aeroporti che porta un costo decisamente più alto a chi sceglie l’Ogliastra come destinazione di viaggio, che in questi ultimi anni sta vivendo un momento di piccola ma costante crescita».

Bene comune

Che l’aeroporto possa far lievitare lo sviluppo turistico è chiaro. Tonino Lai, titolare dell’Hotel Su Marmuri di Ulassai: «Alghero si è sviluppato con l’aeroporto. Non parliamo di Olbia e Cagliari. lo stesso. Ma dobbiamo crederci insieme: prima di tutto serve di unità d’intenti». L’azionariato popolare piace anche a lui: «Sarebbe interessante per il territorio, anche se sarebbe opportuno coinvolgere anche le amministrazioni comunali. La bontà della proposta non è in discussione, ma i problemi sorgono sempre nei piccoli dettagli».

