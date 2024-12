Aeroporto tra traguardi e polemiche 

Bilanci in utile – oltre 13 milioni nel 2023 e 15 milioni l’anno precedente – e passeggeri in crescita costante: l’aeroporto di Cagliari, al centro dell’interesse del fondo F2i, ha superato ieri il traguardo dei 5 milioni di passeggeri, mai raggiunto prima. Il risultato «arriva al termine di un anno positivo, dove si è lavorato molto con tutto il gruppo al fine di raggiungere significativi obiettivi economici, sociali e ambientali, sempre mantenendo alta l’attenzione per garantire il servizio e la sicurezza dei passeggeri», ha spiegato la presidente della Sogaer Monica Pilloni.

La cerimonia

A far scattare il contatore dei cinque milioni è stato Gioele, un bambino di quattro anni appena rientrato da Verona con i suoi genitori: la famiglia è stata premiata con un biglietto omaggio della compagnia Neos per New York (con partenza da Cagliari e scalo a Malpensa) ed è stata al centro di una cerimonia con i vertici di aeroporto, Camera di Commercio – maggiore azionista Sogaer – Enac e gli assessori regionali al Turismo e ai Trasporti.

Ma sullo sfondo c’è sempre la contestata operazione di fusione con gli altri scali sardi. La Regione ha affidato nei giorni scorsi uno studio per valutare l’ipotesi di acquisto di una parte delle quote della futura holding con F2i (che controlla Alghero e Olbia) e Camera di Commercio di Cagliari. Il traguardo dei 5 milioni fa crescere le perplessità: «L’aeroporto ha avuto sotto la guida pubblica una performance eccezionale che lo ha portato a questo storico traguardo in pochi anni e procede verso obiettivi ancora più ambiziosi. Ma se funziona così bene, perché cederlo e gratuitamente a fondi speculativi?», chiedono Alberto Bertolotti e Fausto Mura, presidente di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna.

Il sindacato

Nel frattempo c’è il rischio che si apra anche una battaglia sul fronte sindacale. L’Ugl denuncia di essere stata «tagliata fuori da contrattazioni molto importanti, col risultato che sistematicamente la Sogaer fa firmare gli accordi solo ad altre sigle sindacali , boicottando la nostra organizzazione che è è la più rappresentativa e conta un cospicuo numero di iscritti anche nelle due società controllate». L’ultimo accordo sottoscritto è sul premio di risultato: i rappresentanti dell’Ugl, si legge in un comunicato non sono «mai stati convocati per le trattative».

