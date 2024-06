«Aeroporto, stop alle riunioni segrete» 

Riunioni carbonare. Sulla operazione finanziaria più imponente (il valore complessivo sfiora il miliardo di euro) e contestata della storia recente dell’Isola. La privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari procede sottotraccia, nonostante i pareri negativi e le decisioni dei tribunali. L’incontro segreto tra i componenti della Giunta della Camera di Commercio del capoluogo, rivelato dall’Unione Sarda, finisce nel mirino di Confcommercio e Federalbeghi Sud Sardegna: «È intollerabile che i consiglieri della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e, per loro tramite, gli imprenditori cagliaritani, non possano sapere cosa sia successo nella giunta che si sarebbe svolta per affidare al noto gruppo l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Nemmeno le riunioni delle più segrete sette hanno un tale livello di opacità e mistero», attaccano i presidenti delle associazioni Alberto Bertolotti e Fausto Mura.

Lo scenario

I vertici della Camera di Commercio sarebbero intenzionati a procedere con la privatizzazione della Sogaer, controllata al 94%, anche senza il via libera della Regione. Appena insediata la governatrice Alessandra Todde ha congelato l’operazione. Da quel momento le trattative sono andate avanti a fari spenti. «Parliamo di un ente pubblico che dovrebbe sottostare alle norme sulla trasparenza degli atti. I consiglieri camerali sono costretti ad affidarsi ai “si dice”, “parrebbe”, alle notizie a mezza bocca che riferiscono della presunta mancanza di un infastidito revisore dei conti, senza sapere se sia vero o meno. Questo è indecoroso», proseguono Bertolotti e Mura, «chiediamo al presidente della Camera di Commercio, se non altro, di sapere immediatamente se c’è stata la Giunta, se la riunione è stata regolarmente convocata, se si è correttamente tenuta, cosa si è deciso. Se si continuerà con questo torneo di nascondino, sapremo a chi rivolgerci».

Le voci

Nel frattempo il dibattito registra nuovi importanti interventi contrari alla privatizzazione. Dopo l’intervento di Massimo Zedda, che ha chiesto investimenti pubblici e un ritorno delle istituzioni nel Cda della Sogaer, anche la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù si schiera contro l’operazione progettata da Camera di Commercio e F2i: «L’aeroporto, che ricade al 100% nel territorio comunale di Elmas, è un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del sud Sardegna. I sindaci dei territori interessati devono poter dire la propria in merito alle decisioni da prendere e agli equilibri da preservare. Mi riferisco - per esempio - alle questioni legate all’impatto acustico e ambientale, così come alla mobilità da e per l'aeroporto o alle scelte strategiche più importanti che determinano lo sviluppo di interi territori».

Orrù, d’accordo sul rientro delle istituzioni nel board dello scalo aereo, sottolinea «la necessità di comprendere la portata degli investimenti» e chiede più attenzione al «grande tema dell’addizionale comunale». La tassa di 6,5 euro solo in minima parte «entra effettivamente nelle casse comunali. Elmas ha incamerato poco più di 120mila euro nel 2023, sono davvero spiccioli».

