Aeroporto risorto con 140 voli 

Alle 13.43 il carrello del Beechcraft King Air 200 ha toccato la pista dell’aeroporto di Tortolì. Per le sue caratteristiche è il velivolo più grande atterrato dal 18 giugno scorso, giorno della riapertura dello scalo dopo undici anni di inattività. Il suo peso (5.600 chili) sfiora il limite massimo degli aerei che, nel rispetto delle norme che disciplinano l’aviazione generale, è di 5.700 chili. L’aerotaxi, con una dozzina di posti disponibili, è decollato dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. A bordo due persone, che hanno scelto l’Ogliastra per il loro soggiorno di vacanze nei giorni di Ferragosto. Con lo sbarco di ieri gli arrivi registrano 330 passeggeri con 140 voli in 56 giorni di attività. «Ben oltre le più rosee aspettative», dice Rocco Meloni, 71 anni, amministratore delegato di Aliarbatax, la controllata del Consorzio industriale proprietaria dell’infrastruttura di Basaura.

Traffico internazionale

In prevalenza Germania e nord Italia, soprattutto Veneto. Da qui sono arrivati i maggiori flussi aerei da quando lo scalo è risorto. Sempre ieri, intorno a mezzogiorno, una famiglia di tedeschi è ripartita per Bastia dopo aver trascorso le vacanze a Cardedu. Era arrivata dalla Germania a bordo di un bimotore privato e ieri hanno salutato l’Ogliastra promettendo di tornarci in futuro. A curare le operazioni in pista, dove ieri sostavano nove velivoli, il personale di Aliarbatax, con il coordinamento di Marcello Sansonetti, direttore dell’aeroporto, e i volontari dell’Avioclub Ogliastra che si alternano nelle attività di supporto logistico. In aumento, nelle ultime settimane, anche i turisti provenienti dalla Francia e dal centro Italia. In tutto, per ora, 330 passeggeri. E pazienza se, rispetto al brillante passato, i numeri rappresentano un’inezia. All’alba del nuovo millennio da queste parti si contarono oltre 50 mila passeggeri. Altri tempi, altre autorizzazioni. Aliarbatax ha appena riacceso le luci e confida di incrementare i flussi quando verranno riaperti i traffici di aviazione commerciale. Dice Meloni: «I numeri attuali non sono figli di attività promozionale che non è stato possibile attuare per questioni di tempo».

Il futuro

Per Meloni quella imboccata da qualche mese, dopo una serie di procedure burocratiche sull’asse Tortolì-Roma-Cagliari, è la rotta giusta per sollevare l’asticella del turismo sul territorio. «È un mercato turistico di alta gamma. I numeri attuali dell’aerotaxi sono un bel segnale perché ci dicono che l’Ogliastra è meta ricercata dai turisti di alta nicchia che possono portare investimenti. Non ci candidiamo a un turismo di massa. Il prossimo anno dovremmo cominciare con i voli charter e quello - conclude il manager - sarà un passo molto importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA