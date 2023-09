«Aeroporto, Regione silente» 

Trovare le risorse per permettere l’ampliamento della rete del trasporto pubblico, studiando insieme a Ctm le soluzioni più adatte, iniziando dall’iter che possa rendere urbano il tratto di strada della statale 130, attualmente categorizzato come extraurbano, estendere la rete dei taxi in collaborazione con il Comune di Elmas.

I disagi, ormai conclamati, all’aeroporto di Elmas, attirano l’attenzione della sindaca e consigliera regionale del Gruppo Alleanza rosso verde, Maria Laura Orrù.

I disagi

«Nonostante le dichiarazioni del presidente di Ctm di qualche settimana fa e la disponibilità dell’azienda alla copertura del trasporto pubblico da e per l’aeroporto di Elmas, nonché della zona industriale, persistono i disagi per i viaggiatori e i lavoratori dell’area», evidenzia Orrù.

«Non si possono lanciare slogan tipo “Cagliari città turistica” o “Città sostenibile” quando l’aeroporto principale dell’isola è raggiungibile, da alcune zone (quella industriale ad esempio), in alcune fasce orarie o nei giorni festivi, esclusivamente con mezzi privati», aggiunge la sindaca. Una mancanza, quella del Trasporto pubblico locale, particolarmente sentita alle prime ore del mattino e la sera tarda, negli orari coincidenti con i primi e con gli ultimi turni di arrivi e partenze cui si somma l’indisponibilità, negli stessi orari, anche dei taxi».

«Regione silente»

«Intanto prosegue il colpevole silenzio e l’inattività della Regione per garantire questi collegamenti, intervenendo sul Contratto di servizio in scadenza a dicembre, mobilitando gli uffici per avviare le procedure necessarie, trovando le risorse per permettere questo ampliamento della rete, studiando insieme a Ctm le soluzioni più adatte. Tra l’altro la zona aeroportuale insiste totalmente sul territorio di Elmas, così come gran parte della zona industriale e queste prerogative territoriali sono da tenere in considerazione, anche per quanto concerne le licenze dei taxi. Si deve immaginare», conclude Orrù, «un incremento delle stesse ma attraverso un modello che e veda equamente ripartito tra le competenze territoriali interessate, quindi Elmas, Cagliari e hinterland».

